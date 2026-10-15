260 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại tỉnh Lai Châu được nhận hỗ trợ

Lai Châu là một trong những tỉnh miền núi phía Bắc thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các xã vùng cao, vùng biên giới nơi phần lớn cư dân là đồng bào dân tộc thiểu số (Mông, Dao, Hà Nhì) sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Thiên tai đã gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu, vật nuôi và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của nhiều hộ gia đình, trong đó có không ít hộ có trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Lai Châu (số liệu đến 15h00 ngày 19/7/2026), đợt mưa lũ từ ngày 15 đến 19/7/2026 đã khiến 6 người chết và 1.686 người phải sơ tán khẩn cấp; khoảng 400 ha lúa, hoa màu và ao cá bị ngập úng, vùi lấp, cùng nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện và trường học hư hỏng nặng. Tổng thiệt hại ước tính trên 190 tỷ đồng.

“Mọi năm nhà tôi thu được khoảng 20 bao thóc, năm nay mưa lũ cuốn đi gần hết lúa, chỉ còn được một hay hai bao thóc. Cả nhà đều rất lo lắng không biết những tháng tới sẽ xoay xở thế nào.”, anh Tả, đại diện một trong 260 hộ gia đình bị ảnh hưởng tại Lai Châu chia sẻ.

Trước tình hình đó, Tổ chức World Vision International tại Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ 50.000 USD, tương đương 1,266 tỷ đồng, cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng tại hai xã Dào San và xã Sì Lở Lầu, những nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt thiên tai tháng 7 vừa qua. Trong đó, 1,04 tỷ đồng được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho 260 hộ gia đình, dự kiến xã Dào San có 130 hộ và xã Sì Lở Lầu có 130 hộ, mỗi hộ nhận 4 triệu đồng, hỗ trợ một lần. Phần kinh phí còn lại được sử dụng cho công tác điều phối, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật triển khai hoạt động cứu trợ.

Ngày 28/9/2026, lãnh đạo cấp cao của World Vision tới thăm hỏi cộng đồng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Lai Châu

Việc lựa chọn các hộ hưởng lợi căn cứ vào mức độ ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, bảo đảm nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng cần được giúp đỡ. Số tiền hỗ trợ có thể được các hộ gia đình sử dụng để mua lương thực, thực phẩm, các vật dụng thiết yếu hoặc đáp ứng những nhu cầu cấp thiết khác trong quá trình khắc phục hậu quả thiên tai.

Chị Mẩy, một trong 260 hộ gia đình nhận được hỗ trợ từ World Vision tại Lai Châu, chia sẻ “ Tôi sẽ dùng số tiền này để mua gạo và thức ăn cho các con, đồng thời cũng sẽ dùng để trang trải cho việc đi học và mua quần áo cho các con.”

Phó chủ tịch UBND xã Dào San, tỉnh Lai Châu Đồng Thị Hồng khẳng định “Lãnh đạo xã Dào San ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ cứu trợ khẩn cấp của World Vision đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trên địa bàn. Hoạt động được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa World Vision và chính quyền địa phương, bảo đảm đúng quy trình, minh bạch và có sự tham gia, đồng thuận của người dân. Đặc biệt, danh sách 130 hộ bị thiệt hại đã được rà soát kỹ lưỡng, góp phần bảo đảm hỗ trợ đến đúng đối tượng và đáp ứng nhu cầu thực tế của cộng đồng.”

World Vision International tại Việt Nam trao quà hỗ trợ cho người dân xã Dào San, tỉnh Lai Châu

Quản lý dự án, đại diện World Vision International tại Việt Nam Nguyễn Thị Hương Giang chia sẻ, “Mưa lũ và sạt lở đất đã lấy đi của nhiều gia đình nhà cửa, hoa màu và mang đến cả sự lo lắng cho những ngày sắp tới. Chúng tôi hiểu rằng khoản hỗ trợ này chưa thể bù đắp hết những mất mát, nhưng hy vọng sẽ giúp các gia đình bớt phần nào lo toan trước mắt, để các em nhỏ có bữa ăn đủ đầy và mỗi hộ có thêm sức để từng bước ổn định lại cuộc sống. World Vision sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con và chính quyền địa phương trong quá trình phục hồi.”

Hoạt động lần này tiếp nối cam kết mà World Vision đã theo đuổi nhiều năm qua: đồng hành cùng những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất tại Việt Nam ở mọi thời điểm của thiên tai, để không một trẻ em hay cộng đồng nào phải một mình đối mặt với khó khăn.

Hoạt động cấp phát tiền mặt hỗ trợ khẩn cấp sau thiên tai cho cộng đồng bị thiệt hại tại Lai Châu do World Vision và Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lai Châu tiến hành

Song song với hoạt động cứu trợ, World Vision International tại Việt Nam cũng triển khai các hoạt động truyền thông về phòng ngừa, giảm nhẹ và ứng phó thiên tai tại cộng đồng, nhằm nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó cho người dân, đặc biệt là trẻ em, trước những rủi ro thiên tai có thể xảy ra trong tương lai.