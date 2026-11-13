260 gian hàng giới thiệu nông sản vùng miền tại TP Hồ Chí Minh

Tối 13/11, tại TP Hồ Chí Minh, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh và Sở Công Thương tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND phường Bình Đông khai mạc Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông năm 2026, kết hợp Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thủy sản, đặc sản vùng miền gắn với Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Chương trình diễn ra đến ngày 18/11 tại tuyến đường số 1 và số 6 thuộc khu dân cư Pegasuite, phường Bình Đông (TP Hồ Chí Minh), gồm 260 gian hàng đến từ 11 tỉnh, thành phố. Với chủ đề “Kết nối cung cầu - Nâng tầm sản phẩm - Phát triển bền vững”, sự kiện có sự tham gia của các đơn vị đến từ Cà Mau, Tây Ninh, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh. Các gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân.

Các đội trình diễn xe đạp được trang trí bằng vật liệu tái chế trong hội thi “Hành trình xanh - Kết nối nông sản Việt”.

Tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết chương trình triển khai nội dung hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026 - 2030. Một trong những nội dung hợp tác là hỗ trợ doanh nghiệp đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối hiện đại của TP Hồ Chí Minh thông qua các chương trình kết nối cung cầu và xúc tiến thương mại.

Theo ông Nguyện, TP Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ lớn, đồng thời là đầu mối phân phối hàng hóa quan trọng của cả nước. Vì vậy, ông Nguyện kỳ vọng các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tham gia tuần lễ sẽ tiếp cận trực tiếp nhà phân phối, hệ thống bán lẻ cùng các đơn vị thu mua, nhà hàng, khách sạn. Qua đó, các bên có thể thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và hình thành quan hệ hợp tác lâu dài.

Ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu tại lễ khai mạc.

Ban tổ chức bố trí ba không gian chính gồm triển lãm thủy hải sản, đặc sản; kết nối giao thương; trưng bày rau, củ, quả và trái cây đặc sản vùng miền. Trong đó, không gian kết nối giao thương hỗ trợ đơn vị sản xuất, cung ứng giới thiệu nguồn hàng và tiếp cận hệ thống phân phối.

Cà Mau mang đến các sản phẩm tôm, đặc sản chế biến từ thủy sản và sản phẩm OCOP. Theo ông Huỳnh Chí Nguyện, con tôm là ngành hàng chủ lực của tỉnh, gắn với sinh kế người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển công nghiệp chế biến và xây dựng thương hiệu để gia tăng giá trị, mở rộng thị trường.

Bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Chủ tịch UBND phường Bình Đông, đánh trống khai mạc Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông năm 2026.

Tại không gian “Ngôi nhà chung”, các địa phương giới thiệu sản phẩm gắn với thế mạnh nông nghiệp của mình. Tây Ninh có bánh tráng, muối và gạo tím; Đồng Tháp giới thiệu sản phẩm từ sen, atiso đỏ và mật ong. Khánh Hòa mang đến nho, rong nho cùng ẩm thực miền biển; Lâm Đồng có bí mì sợi và hồng treo gió. Các đơn vị tại TP Hồ Chí Minh cũng tham gia giới thiệu nông sản, đặc sản địa phương, trong đó có xoài cát Long Hòa của xã Cần Giờ.

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu nông sản, đặc sản vùng miền.

Người dân mua sắm tại Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông năm 2026 trong tối khai mạc.

Bên cạnh hoạt động giao thương, tuần lễ mở cửa miễn phí để người dân tham quan và trải nghiệm văn hóa, ẩm thực. Nghệ nhân hướng dẫn khách làm bánh dân gian, trong khi khu ẩm thực giới thiệu những món ăn đặc trưng vùng miền.

Các địa phương giới thiệu nông sản, đặc sản tại không gian “Ngôi nhà chung”.

Gian hàng Cà Mau giới thiệu các sản phẩm tôm, cua, thủy sản chế biến và sản phẩm OCOP.

Gian hàng tỉnh Cao Bằng giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.

Người dân tham quan, lựa chọn nông sản tại các gian hàng trong tuần lễ.