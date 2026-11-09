26 trọng tài quốc tế tham gia điều hành Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

Ngày 9/11, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết, xác định công tác trọng tài có vai trò quan trọng đối với chất lượng và thành công của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026, Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá và lựa chọn lực lượng tham gia điều hành, đáp ứng yêu cầu chuyên môn của từng môn thi đấu.

Trọng tài người Australia gốc Việt Nghĩa Trần (hàng dưới bên trái) là trọng tài quốc tế được mời làm nhiệm vụ tại môn karate. Ảnh: Tanmido.

Theo kế hoạch, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 huy động 2.921 trọng tài, 215 cán bộ chuyên môn và 853 nhân viên kỹ thuật. Lực lượng này được lựa chọn căn cứ vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và yêu cầu thực tế của từng môn, nhằm đáp ứng quy mô và tính chất cạnh tranh của Đại hội.

Trong số đó, 26 trọng tài quốc tế được mời tham gia điều hành ở các môn có yêu cầu cao về chuyên môn, kỹ thuật và tính chính xác trong đánh giá, chấm điểm, gồm: Khiêu vũ thể thao, Bóng rổ, Bơi, Đấu kiếm, Roller, Karate và Bowling.

Việc tăng cường trọng tài quốc tế được cân nhắc dựa trên đặc thù từng môn, nhằm bảo đảm áp dụng thống nhất luật thi đấu, hạn chế sai sót, tranh chấp chuyên môn và bảo vệ quyền lợi chính đáng của vận động viên. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ trọng tài Việt Nam trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, cập nhật phương pháp điều hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh công tác trọng tài, Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 chú trọng phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, phòng ngừa tiêu cực, bảo đảm kỷ cương trong thi đấu. Đáng chú ý, cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an được mời tham gia Ban Tổ chức một số môn võ thuật và các môn có tính chất nhạy cảm.

Việc kết hợp trọng tài quốc tế với tăng cường giám sát và nâng cao năng lực đội ngũ trọng tài trong nước là một trong những giải pháp nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn, tính công bằng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026, đồng thời góp phần nâng cao năng lực tổ chức các giải đấu của thể thao Việt Nam.