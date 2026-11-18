Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các địa phương chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Ảnh: TTXVN

Ngày 16/11/2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ký thay Bộ trưởng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, ban hành Công văn số 63/BCĐ-BNNMT gửi UBND các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Trung Bộ về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến Huế chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12–15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15–18°C.

Trong hai ngày 18 và 19/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 19 đến ngày 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ trưa và chiều 18/11, gió tại vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9. Từ chiều và đêm 19/11, vùng biển phía bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8.

Giữ liên lạc với tàu thuyền, chủ động sơ tán dân ở vùng nguy cơ cao

Ban Chỉ đạo đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến gió mạnh trên biển. Các địa phương cần thông báo, hướng dẫn thuyền trưởng và chủ phương tiện đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, bố trí kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Tại Trung Bộ, các địa phương được đề nghị theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Thông tin cần được chuyển kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Các địa phương cần rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất và chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Các địa phương Trung Bộ cũng cần chủ động vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện và thủy lợi để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du theo quy định và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo lưu ý các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu, đồng thời đề nghị các địa phương chuẩn bị sẵn lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có.

Bắc Bộ chủ động phòng rét, bảo vệ sản xuất nông nghiệp

Tại Bắc Bộ, các tỉnh, thành phố được đề nghị rà soát và chủ động triển khai phương án ứng phó với không khí lạnh, rét, lốc, sét và mưa đá. Các địa phương cần chú trọng bảo vệ sức khỏe người dân, phòng tránh thiệt hại do dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó trong chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp.

Ban Chỉ đạo đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường truyền thông, nhất là qua hệ thống thông tin cơ sở, để cập nhật diễn biến thiên tai và hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó rét, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương cần trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường./.

26 tỉnh, thành phố cần chủ động ứng phó thiên tai

Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.