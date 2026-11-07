26 tỉnh, thành chủ động ứng phó nguy cơ thiên tai trong 10 ngày tới

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời sơ tán người dân đến nơi an toàn. Ảnh: Minh họa

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa ban hành Công văn số 60/BCĐ-BNNMT về việc chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong 10 ngày tới, đề nghị UBND và Sở Nông nghiệp và Môi trường 26 tỉnh, thành phố chủ động triển khai các phương án ứng phó.

Danh sách 26 địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP Hà Nội, TP Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Theo dự báo xu thế thiên tai trong 10 ngày tới của Cục Khí tượng Thủy văn, khoảng ngày 8 đến 9/11, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét với nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 13 độ C. Đây là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa Đông năm 2026-2027.

Từ đêm 8 đến ngày 12/11, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ ngày 9 đến ngày 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Chủ động ứng phó gió mạnh trên biển

Đối với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển.

Các địa phương cần thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Đồng thời, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Trung Bộ chủ động ứng phó mưa lớn

Đối với mưa lớn, lốc, sét, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ, Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương cần chủ động rà soát, sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ cao ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Cùng với đó, chủ động vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm bảo đảm an toàn công trình và hạ du theo quy định và Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu.

Các địa phương cần sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu có.

Bắc Bộ chủ động ứng phó với rét

Đối với không khí lạnh, rét tại khu vực Bắc Bộ, Ban Chỉ đạo đề nghị rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó, nhất là bảo đảm sức khỏe cho người dân, tránh thiệt hại do sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín.

Các địa phương đồng thời chủ động biện pháp ứng phó trong chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị tăng cường công tác thông tin, truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở, nhằm cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho người dân kỹ năng ứng phó với rét, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường./.