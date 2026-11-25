Ngày 15 tháng 9, những chiếc xe điện chờ xuất khẩu tại cảng Yên Đài thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Ô tô Trung Quốc vượt Nhật Bản tại 6 thị trường mới trong năm 2026

Các hãng xe Trung Quốc đang mở rộng vị thế trên thị trường quốc tế, với thị phần vượt các đối thủ Nhật Bản tại tổng cộng 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Làn sóng xuất khẩu xe điện tăng mạnh, cùng những biến động trên thị trường năng lượng toàn cầu do xung đột Trung Đông, đang tạo thêm động lực cho đà tăng trưởng này.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Mobility Global, công ty dữ liệu ngành ô tô của Mỹ, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã vượt qua đối thủ Nhật Bản tại sáu thị trường mới trong năm nay. Những thị trường này gồm Brazil, Ghana, Italy, Hàn Quốc, Tunisia và Anh.

Tatiana Hristov, Giám đốc dự báo doanh số xe toàn cầu của Mobility Global, cho biết các hãng xe Trung Quốc có lợi thế nhờ mức giá cạnh tranh, danh mục xe điện đa dạng và khả năng thích ứng với đặc điểm riêng của từng thị trường, chẳng hạn thông qua hoạt động nội địa hóa sản xuất.

Xu Tianchen, nhà kinh tế tại Economist Intelligence Unit (EIU), nhận định giá dầu tăng mạnh đang khiến xe điện trở nên hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng. Trong khi đó, những lo ngại mới về an ninh năng lượng thúc đẩy các chính phủ đẩy nhanh quá trình điện hóa giao thông.

“Các thương hiệu Trung Quốc đặc biệt được hưởng lợi vì xe của họ thường có giá thấp hơn, qua đó hấp dẫn hơn đối với những người tiêu dùng ngày càng nhạy cảm về giá trong bối cảnh cú sốc giá dầu”, ông Xu nói.

Theo chuyên gia này, dù các thương hiệu Nhật Bản vẫn được đánh giá cao hơn về độ tin cậy và duy trì lòng trung thành của khách hàng tốt hơn tại một số quốc gia, các hãng xe Trung Quốc đang ngày càng thách thức vị thế thống trị của Nhật Bản. Lợi thế của họ nằm ở chi phí sản xuất cạnh tranh, tốc độ phát triển sản phẩm nhanh và công nghệ pin.

BYD vượt Nissan, Suzuki và Mazda tại châu Âu

Tại châu Âu, BYD – một trong những tập đoàn xe điện lớn nhất Trung Quốc – đã gia tăng đáng kể sự hiện diện. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (Acea), tỷ trọng của BYD trong tổng số ô tô đăng ký mới tại khu vực trong chín tháng đầu năm 2026 đạt 2,7%, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này giúp BYD vượt qua các đối thủ Nhật Bản như Nissan, Suzuki và Mazda.

Tuy nhiên, Geely Group mới là tập đoàn xe Trung Quốc có sự hiện diện lớn nhất tại châu Âu. Trong cùng giai đoạn, tỷ trọng của hãng trong tổng số ô tô đăng ký mới tại khu vực đạt 3,3%.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu của Acea cho thấy tỷ trọng của Toyota Group trong tổng số ô tô đăng ký mới tại châu Âu giảm 0,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 6,7%.

Thị trường nước ngoài ngày càng trở thành động lực tăng trưởng quan trọng đối với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, trong bối cảnh họ phải đối mặt với nhu cầu tiêu dùng trì trệ và cạnh tranh giá gay gắt ngay tại thị trường nội địa.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Trung Quốc, doanh thu bán lẻ ô tô trong nước trong tháng 10 giảm 21,4% so với cùng kỳ năm trước nếu tính theo giá trị. Trái lại, tổng lượng xe xuất khẩu trong cùng thời gian tăng mạnh, nhờ nhu cầu xe điện tăng cao.

Xuất khẩu xe hybrid Trung Quốc sang EU tăng gần 160%

Tuy nhiên, tốc độ mở rộng nhanh chóng của các hãng xe Trung Quốc cũng vấp phải phản ứng từ một số đối tác thương mại.

Tháng trước, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí áp dụng hạn ngạch nhập khẩu xe hybrid của Trung Quốc vào khối trong thời hạn bốn năm. Đây là dòng xe mà các nhà sản xuất Trung Quốc ngày càng tập trung phát triển sau khi Brussels tăng thuế đối với xe điện thuần túy nhập khẩu từ nước này.

Theo thỏa thuận, hạn ngạch ban đầu được ấn định ở mức 350.000 xe mỗi năm và sẽ tăng 6% mỗi năm, bắt đầu từ năm thứ hai.

Dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy xuất khẩu xe du lịch hybrid của nước này sang EU trong tháng trước tăng 159,3% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 86.500 chiếc. Các nhà sản xuất đẩy nhanh tiến độ giao hàng nhằm đưa xe sang thị trường châu Âu trước khi hạn ngạch có hiệu lực từ ngày 1/12.

Alicia Garcia-Herrero, nhà kinh tế trưởng phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại ngân hàng đầu tư Natixis của Pháp, cho rằng nhu cầu thực tế và lợi thế cạnh tranh về giá sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng doanh số xe hybrid Trung Quốc tại châu Âu, ngay cả sau khi hạn ngạch được áp dụng.

Trên phạm vi toàn cầu, xuất khẩu xe hybrid của Trung Quốc trong tháng 10 tăng 86,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 309.900 chiếc. Trong khi đó, lượng xe du lịch thuần điện xuất khẩu tăng 77,6%, lên 302.900 chiếc.

EU, Australia và Brazil là những thị trường đóng góp chính vào đà tăng của xuất khẩu xe điện thuần túy Trung Quốc.

Theo Reuters, SCMP