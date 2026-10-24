26 thanh niên ở một phường Quảng Ninh viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Thanh niên phường Mông Dương viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Những ngày cuối tháng 10, trong khí thế của mùa tuyển quân mới đang lan tỏa trên toàn phường. Cùng với việc hoàn thành bước sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Mông Dương đã ghi nhận 26 tấm gương thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2027, thể hiện tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc chủ động viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ thể hiện tinh thần tự giác chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân mà còn là biểu hiện sinh động của lý tưởng sống đẹp, sống có trách nhiệm của tuổi trẻ trong thời đại mới.

Để có được tinh thần chủ động, tích cực ấy, thời gian qua, phường Mông Dương đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, giúp thanh niên và các gia đình hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cùng với đó, sự quan tâm, động viên và ủng hộ từ gia đình đã tiếp thêm động lực để các thanh niên vững tin, tự nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc khi đủ điều kiện.

Đằng sau mỗi lá đơn tình nguyện nhập ngũ là những thanh niên với hoàn cảnh gia đình khác nhau, song họ đều là những người trẻ có lý tưởng muốn tiếp nối truyền thống cha anh, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong các ngày 19 và 20/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Mông Dương tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho 180 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027.

Để công tác sơ tuyển đạt hiệu quả, thời gian qua, Hội đồng NVQS phường đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường triển khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên; đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tham gia đầy đủ, đúng quy định.