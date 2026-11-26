Theo hãng thông tấn Antara của Indonesia, ngày 26-11, cảnh sát tỉnh Tây Java cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 13 thi thể trong số 26 thợ mỏ được gia đình báo mất tích. Trong đó, 6 thi thể đã được nhận dạng thông qua đối chiếu dữ liệu trước và sau khi tử vong, 7 thi thể còn lại đang được xác minh danh tính.

Vụ tai nạn xảy ra tối 23-11 tại khu vực Pongkor, huyện Nanggung, tỉnh Tây Java, cách thủ đô Jakarta khoảng 60km về phía Nam. Theo Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn địa phương, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Ciseureuh dâng cao, tràn vào hai đường hầm khai thác vàng trái phép. Thời điểm xảy ra sự cố, khoảng 37 công nhân đang làm việc dưới mỏ, trong đó 11 người kịp thoát ra ngoài, 26 người bị mắc kẹt.

Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do các đường hầm sâu khoảng 100m, chật hẹp, ngập nước và bùn đất, trong khi nền đất không ổn định, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Lực lượng chức năng phải cân nhắc điều kiện thời tiết và an toàn của nhân viên cứu hộ trước khi tiếp tục triển khai tìm kiếm.

Tập đoàn khai khoáng nhà nước Antam khẳng định khu mỏ xảy ra tai nạn là cơ sở khai thác trái phép, không thuộc hoạt động của doanh nghiệp. Cảnh sát Tây Java đang điều tra những người đứng sau tài trợ và tổ chức hoạt động khai thác trái phép này.