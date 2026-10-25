26 năm học bổng khuyến tài tiếp sức hàng ngàn sinh viên vượt khó tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hội Khuyến học Việt Nam trao bằng khen và kỷ niệm chương cho 1 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Tham dự buổi lễ có nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Trương Thị Hiền, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường; cùng đại diện các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm và sinh viên nhận học bổng tham dự chương trình.

Nhờ Học bổng khuyến tài nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã trở thành bác sĩ, nhà giáo, kỹ sư

Phát biểu tại lễ trao học bổng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Phú Bạc cho biết, Học bổng Khuyến tài của Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh còn được gọi là "Học bổng 1&1" thực hiện theo phương thức một ân nhân hoặc đơn vị tài trợ cho một sinh viên cụ thể và đồng hành với sinh viên trong suốt quá trình học đại học.

Điểm đặc biệt của Học bổng khuyến tài vừa nằm ở giá trị vật chất của suất học bổng vừa ở sự gắn kết, quan tâm và sẻ chia giữa người trao và người nhận. Chính tình cảm đó đã tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua hoàn cảnh khó khăn, yên tâm học tập, phát triển tài năng và thực hiện ước mơ của mình.

Qua nhiều năm thực hiện, Học bổng khuyến tài đã trở thành một chương trình mang đậm tính nhân văn, được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đồng tình, hưởng ứng. Đây thực sự là "học bổng từ trái tim", được xây dựng từ những tấm lòng nhân ái dành cho thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Phú Bạc phát biểu tại buổi lễ.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh, sau 26 năm thực hiện, đến nay, chương trình đã trao học bổng cho 2.963 sinh viên, với sự tài trợ của 694 cá nhân và 62 tập đoàn, công ty, đơn vị, tổng kinh phí trao trong suốt quá trình học đại học của các em là hơn 31 tỷ đồng.

Năm nay có 90 sinh viên tốt nghiệp, trong đó, 8 em đạt loại xuất sắc, 16 em đạt loại giỏi (8 điểm đến 9,1 điểm). Như vậy, đến nay đã có 2.436 sinh viên tốt nghiệp đại học (trong đó, Tài chính ngân hàng 112; Sư phạm 220; Y khoa 141; Công nghệ thông tin 80; Kiến trúc 35; Luật 49; Quản trị kinh doanh: 110; Công nghệ thực phẩm 63; tiếng Anh 69; khối xã hội và nhân văn: 193 khối nông lâm 73, khối bách khoa 179; khối khoa học tự nhiên 158, ngành nghề khác 954).

"Nhiều em sau khi tốt nghiệp đã trưởng thành, trở thành bác sĩ, nhà giáo, kỹ sư, cán bộ, doanh nhân và những người có nhiều đóng góp cho Thành phố và xã hội. Có nhiều em đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; có em được tuyên dương là công dân trẻ tiêu biểu, nhà giáo trẻ tiêu biểu, thầy thuốc trẻ tiêu biểu.

Đáng trân trọng hơn, nhiều cựu sinh viên từng nhận Học bổng khuyến học nay đã trở lại đồng hành cùng chương trình, trao học bổng cho các thế hệ đàn em. Từ những người được nhận sự yêu thương, các em đã trở thành những người tiếp tục trao yêu thương, tạo nên một vòng tròn nghĩa tình ngày càng lan tỏa", Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Phú Bạc nhấn mạnh.

Ban tổ chức trao Học bổng Khuyến tài (Học bổng 1&1) cho sinh viên năm học 2026-2027.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, năm học 2026-2027, Hội Khuyến học Thành phố tiếp tục triển khai chương trình Học bổng Khuyến tài (Học bổng 1&1), tập trung hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên và đạt kết quả tốt trong học tập.

Trong năm học 2026-2027, học bổng được trao cho 322 sinh viên với tổng kinh phí 1,8 tỷ đồng. Trong đó, có 76 sinh viên nhận học bổng lần đầu và 246 sinh viên tiếp tục được nhận học bổng duy trì.

Về định hướng giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc duy trì và phát triển Học bổng Khuyến tài (Học bổng 1&1) có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Thành phố đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong, ngoài nước đồng hành cùng chương trình; đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà tài trợ và sinh viên nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ lâu dài.

Hội cũng mong muốn các sinh viên được nhận học bổng hôm nay luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội. Khi trưởng thành, các em tiếp tục trở thành những người đồng hành, tiếp sức cho các thế hệ đàn em, góp phần lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, hiếu học, khuyến học, khuyến tài của Thành phố.

Sinh viên Phan Kim Thương (ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh) nhận học bổng xúc động chia sẻ về hành trình vượt khó vươn lên của bản thân.

Đại diện cho các sinh viên được nhận học bổng đợt này, tân sinh viên Phan Kim Thương (ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh) đã xúc động chia sẻ về hành trình vượt khó vươn lên của bản thân.

Mẹ bỏ đi khi em mới 17 tháng tuổi, ba mất vì tai nạn giao thông, ông bà lần lượt qua đời. Không còn cha mẹ bên cạnh, em sống nhờ sự cưu mang của họ hàng. Đến năm lớp 12, người thân đang nuôi dưỡng em mắc bệnh nan y.

Để có tiền trang trải việc học, em phải đi làm thêm, vừa lao động vừa cố gắng hoàn thành chương trình phổ thông. Những biến cố và khó khăn trong cuộc sống giúp nữ sinh sớm nhận thức sâu sắc giá trị của việc học.

Với em, học tập là con đường quan trọng để thay đổi hoàn cảnh, từng bước xây dựng tương lai bằng chính năng lực và sự nỗ lực của bản thân. "Học bổng khuyến học không chỉ giúp em giảm bớt gánh nặng chi phí học tập mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để em tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Từ câu chuyện của Phan Kim Thương đến hành trình trưởng thành của hàng ngàn sinh viên từng nhận học bổng, Học bổng khuyến học cho thấy ý nghĩa của sự đồng hành lâu dài trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Sự tiếp sức kịp thời từ cộng đồng không chỉ mở thêm cơ hội đến trường cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong xã hội.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Hiền phát biểu tại buổi lễ.

Mô hình Học bổng khuyến tài (Học bổng 1&1) là nét riêng của Thành phố Hồ Chí Minh với cam kết đồng hành lâu dài với người học

Chia sẻ tại buổi lễ trao học bổng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Trương Thị Hiền đánh giá cao sự sáng tạo và ý nghĩa nhân văn của mô hình "Học bổng 1&1".

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Trương Thị Hiền nhấn mạnh, mô hình "Học bổng 1&1" là nét riêng của Thành phố Hồ Chí Minh với cam kết đồng hành lâu dài với người học.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Trương Thị Hiền lưu ý chương trình cần chủ động trước những biến động về nguồn tài trợ và chi phí hỗ trợ, đồng thời quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần, kỹ năng ứng phó khó khăn của sinh viên.

Đặc biệt, sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc rà soát, quản lý đối tượng thụ hưởng cần được thực hiện sát sao, bảo đảm hỗ trợ đúng người, không bỏ sót trường hợp cần giúp đỡ.

"Tôi mong Học bổng 1&1 tiếp tục giữ vững bản sắc; đảm bảo các tiêu chí xét chọn công khai, minh bạch; duy trì nguồn lực bền vững bằng cam kết lâu dài; gắn việc hỗ trợ học tập với sự trưởng thành, tỷ lệ có việc làm của sinh viên; lấy tiến bộ của người học làm thước đo, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, đảm bảo hiệu quả thực chất và lâu dài", Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Trương Thị Hiền nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, Đảng và Nhà nước, đồng thời phục vụ mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, đóng góp vào việc xây dựng đất nước.

"Lãnh đạo Thành phố ghi nhận nỗ lực của các cấp hội Khuyến học trong việc vận động các nguồn lực xã hội, duy trì hoạt động khuyến học, khuyến tài trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn chính quyền địa phương hai cấp. Tôi mong cấp uỷ, chính quyền địa phương, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức xã hội, đơn vị, cá nhân tiếp tục nhận thức trách nhiệm của mình đối với công tác khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường bày tỏ.

Học bổng Khuyến tài (Học bổng 1&1) được thực hiện theo phương thức một ân nhân hoặc đơn vị tài trợ cho một sinh viên cụ thể và đồng hành với sinh viên trong suốt quá trình học đại học.

Tại chương trình, Hội Khuyến học Việt Nam cũng trao bằng khen và kỷ niệm chương cho một tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài. Các cá nhân, đơn vị tài trợ tiếp tục đóng góp nguồn lực cho chương trình, góp phần duy trì hoạt động hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.