26 gian hàng tham gia phiên chợ nông sản số xã Hòa An

Phiên chợ có 26 gian hàng đến từ các xóm trên địa bàn xã; trưng bày, giới thiệu nhiều mặt hàng nông sản, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP tiêu biểu như: lạp sườn Bà Nụ, mật ong Bình Phương, rượu ngô Bình Long cùng các sản phẩm nông nghiệp do người dân địa phương sản xuất.

Điểm nhấn của phiên chợ là hoạt động livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó bà con trực tiếp giới thiệu sản phẩm, chia sẻ thông tin về đặc điểm, nguồn gốc sản phẩm đến người tiêu dùng. Qua đó, góp phần quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và khuyến khích ứng dụng công nghệ số, thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động kinh doanh.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại phiên chợ.

Phiên chợ là một trong những hoạt động thuộc chuỗi chương trình chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026), 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và 70 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Với chủ đề “Tự hào truyền thống - Đổi mới sáng tạo - Chung sức dựng xây quê hương”, chuỗi hoạt động được tổ chức từ ngày 3 - 14/10, gồm cuộc thi trực tuyến sáng tạo video “Kể chuyện Hòa An”, giải bóng chuyền da nữ, phiên chợ nông sản số và đêm văn nghệ kết hợp tổng kết, trao giải.

Các hoạt động là dịp quảng bá văn hóa truyền thống, cảnh đẹp, con người, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và các mô hình kinh tế tiêu biểu; phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong sáng tạo nội dung số, lan tỏa hình ảnh quê hương Hòa An năng động, đổi mới và phát triển.