26 đội tham gia giải bóng rổ 3x3 QNU mở rộng năm 2026

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc giải bóng rổ 3x3 QNU mở rộng năm 2026. Ảnh: Minh Nhật

Tham gia giải có 26 đội bóng rổ (21 đội bóng nam, 5 đội bóng nữ) đến từ Trường Đại học Quy Nhơn; một số CLB bóng rổ ở phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc và khu vực lân cận.

Các đội thi đấu theo Luật thi đấu bóng rổ 3x3 hiện hành của Liên đoàn Bóng rổ thế giới (FIBA). Thời gian thi đấu 10 phút/trận hoặc đội nào đạt 21 điểm trước sẽ thắng cuộc.

Giải bóng rổ 3x3 QNU mở rộng năm 2026 thu hút 26 đội tham gia. Ảnh: Minh Nhật

Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào chiều 25-10. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba cho các đội bóng xuất sắc nhất; đồng thời trao 2 giải phụ: cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, vận động viên xuất sắc nhất cuộc thi ném 3 điểm.

Sự nỗ lực của các vận động viên tạo kịch tính cho các trận đấu. Ảnh: Minh Nhật

Anh Bùi Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn cho biết: Giải đấu là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026); 44 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Đây là lần đầu tiên Hội Sinh viên nhà trường tổ chức giải bóng rổ 3x3, nhằm khơi dậy tinh thần rèn luyện thân thể, tạo không khí thi đua sôi nổi đầu năm học 2026-2027; chào đón tân sinh viên khóa 49 nhập học tại trường.