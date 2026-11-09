255 học sinh Hà Nội nhận Học bổng Đại sứ Trung Quốc năm 2026

Các đại biểu tham dự Lễ trao Học bổng Đại sứ Trung Quốc năm 2026. (Ảnh: Trung Anh)

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ, Phu nhân Đại sứ Tôn Sướng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội Phạm Quốc Toản cùng các thầy cô giáo và học sinh đến từ các trường học thuộc xã Vật Lại, xã Xuân Mai, phường Phúc Lợi và xã Kim Anh, TP. Hà Nội.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ phát biểu tại Lễ trao Học bổng Đại sứ Trung Quốc năm 2026. (Ảnh: Trung Anh)

Phát biểu mở đầu tại buổi lễ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ bày tỏ mong muốn 255 học sinh được nhận học bổng tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tích trong học tập, phát triển toàn diện, trở thành những trụ cột tương lai của đất nước và sứ giả của tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Theo ông, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với các hoạt động giao lưu, hợp tác song phương ngày càng được tăng cường, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Đại sứ Hà Vĩ gửi gắm ba kỳ vọng tới các học sinh được nhận học bổng.

Thứ nhất, Đại sứ mong muốn các em trân trọng môi trường hòa bình và những cơ hội học tập hiện nay, ghi nhớ công lao, sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Đồng thời, không ngừng trau dồi tri thức, rèn luyện kỹ năng, phát huy trí tuệ và tài năng để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Thứ hai, nhà ngoại giao Trung Quốc kỳ vọng các em tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nuôi dưỡng tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước, góp phần gìn giữ và vun đắp tình hữu nghị, bảo đảm sự tiếp nối qua các thế hệ.

Thứ ba, Đại sứ khuyến khích các em tích cực tham gia các hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa, lịch sử và con người Trung Quốc, tăng cường kết nối với bạn bè đồng trang lứa và chia sẻ những câu chuyện về quê hương, đất nước Việt Nam. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và củng cố tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước.

Khẳng định sự quan tâm đối với thế hệ trẻ Việt, Đại sứ Hà Vĩ cho hay, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì chương trình học bổng, đồng thời đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giao lưu dành cho thanh thiếu niên hai nước trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội Phạm Quốc Toản phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trung Anh)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội Phạm Quốc Toản cho biết, chương trình Học bổng Đại sứ Trung Quốc được Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam duy trì thường niên từ năm 2019.

Qua đó, hoạt động này góp phần động viên, khích lệ các học sinh tiểu học và trung học cơ sở có thành tích tốt trong học tập.

Trong giai đoạn 2019-2024, chương trình đã trao học bổng cho 300 học sinh trên địa bàn Hà Nội.

Riêng năm 2024, có 40 học sinh thuộc phường Phúc Lợi và các xã Kim Anh, Vật Lại, Xuân Mai được nhận học bổng. Năm 2026, chương trình tiếp tục trao 40 suất học bổng cho các học sinh tiêu biểu tại những địa phương này.

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, ông Phạm Quốc Toản nhấn mạnh, mỗi suất học bổng là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các em học sinh nỗ lực phấn đấu, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội, chương trình thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đối với sự nghiệp giáo dục và thế hệ trẻ Thủ đô.

Qua đó, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố sự hiểu biết lẫn nhau và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh nhận học bổng tại buổi lễ. (Ảnh: Trung Anh)

Tiếp nối chương trình, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đã trao học bổng cho các em học sinh có thành tích tốt trong học tập, đồng thời động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và phát huy năng lực bản thân.