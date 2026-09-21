250 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tham gia 'Vui hội trăng rằm'

Những phần quà Trung thu được trao tặng cho 250 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ yếu thế.

Chương trình có sự tham gia của 250 thiếu nhi, chủ yếu là trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ đang được chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội và những em có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong không khí vui tươi của đêm hội, các em được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, như trò chơi dân gian, rước đèn, xem các tiết mục văn nghệ, múa lân sư rồng trên mai hoa thung và cùng nhau phá cỗ trăng rằm. Ban tổ chức cũng trao tặng nhiều phần quà Trung thu, góp thêm niềm vui cho các em trong dịp Tết Trung thu năm nay.

Không chỉ tạo sân chơi dành cho thiếu nhi, chương trình còn dành nhiều sự quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ yếu thế, giúp các em có cơ hội giao lưu, vui chơi và hòa mình trong không khí Trung thu như các bạn đồng trang lứa. Thông qua hoạt động này, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế cùng các đơn vị đồng hành mong muốn tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội, lan tỏa sự sẻ chia và chăm lo thiết thực hơn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố.