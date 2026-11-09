250 học viên được bồi dưỡng cấp ủy cấp xã năm 2026

Theo kế hoạch, các lớp được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1, từ ngày 9 -13/11/2026 gồm 3 lớp với 146 học viên đến từ 23 xã. Đợt 2, từ ngày 14 -18/11/2026 gồm 2 lớp với 100 học viên đến từ 15 xã, phường.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Trong thời gian 5 ngày, học viên được bồi dưỡng 40 tiết, tập trung vào kiến thức chung về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và phương thức lãnh đạo của cấp ủy cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; những nội dung kiên định theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời, tập trung trang bị các kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết, đối thoại với nhân dân, công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và xử lý tình huống công tác Đảng.

Đồng chí Lê Chí Công - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh quán triệt chuyên đề một số vấn đề chung về cấp ủy cấp xã trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh học lý thuyết, chương trình dành thời lượng nghiên cứu thực địa, tìm hiểu mô hình và nghe báo cáo thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thông qua các lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phương pháp công tác, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ cấp ủy viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Chí Công – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Chí Công – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đề nghị đội ngũ cấp ủy viên cấp xã tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, tư duy đổi mới và phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, đoàn kết, gắn bó với nhân dân. Trong đó, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo. Đồng chí cũng yêu cầu giảng viên, báo cáo viên gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường thảo luận, thực hành, xử lý tình huống; học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi và vận dụng kiến thức, kỹ năng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.