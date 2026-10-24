250 hộ dân chung cư Thanh Đa nhận quyết định cưỡng chế di dời

Ngày 24/10, UBND phường Bình Quới cho biết trong các ngày 14, 15 và 17/10, phường ban hành và giao 250 Quyết định cưỡng chế di dời với các hộ thuộc sở hữu tư nhân, bao gồm đã đồng ý di dời nhưng chưa bàn giao mặt bằng và chưa đồng ý di dời thuộc 6 lô chung cư.

Dự án cải tạo chung cư cũ Cụm 8 chung cư (Lô số) Chung cư Thanh Đa được Thành phố chọn làm điểm trong thực hiện chủ trương triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn.

Trong quá trình tiển khai dự án, phường công khai, minh bạch thông tin để người dân thấy rõ được quyền lợi khi ở lại hoặc chuyển đi.

Hơn 81% số hộ thuộc diện bàn giao mặt bằng để cải tạo chung cư Thanh Đa đã đồng thuận và thực hiện di dời.

Dự án này có tổng số 1.351 hộ dân, bao gồm 1.001 hộ sở hữu tư nhân và 350 hộ thuộc sở hữu Nhà nước.

Đến nay 819 hộ sở hữu tư nhân và 251 hộ sở hữu Nhà nước đồng thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời (chiếm gần 81% số hộ).

Hiện hết thời gian di dời theo quyết định, phường thành lập 6 tổ công tác để tiếp tục gặp gỡ, tiếp xúc, tuyên truyền, vận động các hộ còn lại chấp hành.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND phường nghiên cứu, xem xét ban hành quyết định cưỡng chế di dời đối với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư tại 6 lô chung cư Thanh Đa, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại cụm lô số chung cư Thanh Đa.

Để chuẩn bị cho công tác cưỡng chế di dời đảm bảo đúng quy định pháp luật, UBND phường có văn bản báo cáo Công an Thành phố triển khai công tác phối hợp thực hiện.

Ban Chỉ đạo Bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án phường Bình Quới thông qua kế hoạch và phương án thực hiện áp dụng biện pháp hành chính di dời theo quy định pháp luật đối với các hộ nhiều lần tiếp xúc, vận động những vẫn chưa chấp hành di dời, bàn giao mặt bằng.

Dự án cải tạo chung cư cũ chung cư Thanh Đa được TP.HCM chọn làm điểm trong thực hiện chủ trương triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Dự án cải tạo chung cư cũ Cụm 8 chung cư Thanh Đa dự kiến xây dựng trong 3 năm, để người dân có nơi ở mới an toàn, khang trang và có cuộc sống tốt hơn.

Theo lãnh đạo UBND phường Bình Quới, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện bàn giao mặt bằng và thi công để bảo đảm công tác bố trí tái định cư tại chỗ cho các cư dân. Địa phương phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch, để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cư xá Thanh Đa được xây dựng khoảng năm 1968 - 1972, các hạng mục chính hoàn thiện trước năm 1975. Toàn khu cư xá gồm 22 lô chung cư với khoảng 4.300 căn hộ, từng được xem là một trong những khu nhà ở hiện đại của Sài Gòn. Sau năm 1975, nhiều căn hộ tại đây được bố trí làm nơi ở cho các gia đình có công với cách mạng, công chức, viên chức... Hàng chục năm sử dụng, các chung cư xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2017, UBND TP.HCM giao Công ty cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư dự án xây dựng cụm 8 chung cư cũ lô số tại đây, với quy mô khoảng 73.211 m2. Tuy nhiên, quá trình triển khai kéo dài do nhiều vướng mắc. Đến tháng 6/2025, phương án bồi thường, tái định cư mới được phê duyệt.