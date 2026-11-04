250 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế ngành đồ uống

Nghi thức khai mạc triển lãm. Ảnh: L.G

Ngày 4-11, Triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm và đồ uống - Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2026 khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hà Nội (ICE - Hà Nội).

Sự kiện do VINEXAD tổ chức, với sự đồng hành của Hiệp hội Lương thực Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (FFA) và Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA).

Doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm như Golden Farm, TH true FOODS, Lương Gia, Yến Sào Nha Trang… giới thiệu sản phẩm thực phẩm chế biến, nông sản, thủy sản, gia vị, bánh kẹo, cà phê, trà và đồ uống…. Trong khi các doanh nghiệp quốc tế như APK, ARGO WELLNESS, Gan Brothers…mang đến sản phẩm từ nhiều thị trường.

Triển lãm còn có sự tham gia của các đơn vị cung cấp nguyên liệu, phụ gia, máy móc chế biến, thiết bị chiết rót, công nghệ đóng gói, bảo quản và bao bì phục vụ ngành đồ uống, thực phẩm.

Với lượng hàng hóa phong phú, đây là dịp để doanh nghiệp khảo sát thị trường, so sánh sản phẩm, tìm kiếm nguồn hàng mới và mở rộng mạng lưới đối tác. Với khách tham quan quan tâm đến ngành F&B, triển lãm cũng mang đến cơ hội khám phá nhiều sản phẩm, thương hiệu và giải pháp mới trong một không gian chuyên ngành.

Trong khuôn khổ triển lãm diễn ra các hội thảo “Người tiêu dùng mới và những thay đổi trong ngành F&B” “Nông sản Việt: Từ nguyên liệu đến thương hiệu” trao đổi về khai thác lợi thế nguyên liệu, chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cùng xu hướng tiêu dùng mới….

Bên cạnh đó chương trình kết nối giao thương doanh nghiệp (B2B) tạo cơ hội để nhà mua hàng, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp và đơn vị sản xuất gặp gỡ nhà cung cấp, tìm hiểu năng lực và thảo luận hợp tác.

Một số hình ảnh tại triển lãm. Ảnh: Lam Giang