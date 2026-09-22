250 đại biểu trong nước và quốc tế đối thoại về 'tính xác thực' của di sản

Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực sẽ diễn ra tại Hà Nội và Ninh Bình - Ảnh: Bộ VH,TT&DL.

Ngày 22/9, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức họp báo về Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực.

Theo Ban tổ chức, trọng tâm của hội nghị là tính xác thực - yếu tố quan trọng trong nhận diện và bảo vệ Di sản Thế giới. Hơn 30 năm sau Văn kiện Nara năm 1994, cách tiếp cận bảo tồn đã thay đổi, ngày càng chú trọng thực hành văn hóa, tri thức địa phương, mối liên hệ tâm linh và quan hệ giữa con người với thiên nhiên.

Trong khi đó, biến đổi khí hậu, xung đột, thiên tai, đô thị hóa, du lịch và công nghệ mới đặt ra những vấn đề mới đối với việc đánh giá và bảo vệ tính xác thực. Hội nghị tại Việt Nam tiếp nối các thảo luận quốc tế được thúc đẩy từ Hội nghị năm 2025 tại Nairobi, đồng thời thực hiện các quyết định của Ủy ban Di sản Thế giới về tăng cường đối thoại ở cấp khu vực.

Theo ông Jonathan Wallace Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam - tính xác thực cần được hiểu trong chính bối cảnh văn hóa nơi di sản tồn tại. Kinh nghiệm của châu Á - Thái Bình Dương về di sản sống, tính liên tục, phục dựng, tri thức truyền thống và mối quan hệ giữa cộng đồng với di sản có thể góp phần hình thành những cách tiếp cận rõ ràng hơn, dựa trên bằng chứng và có khả năng áp dụng trong hệ thống Di sản Thế giới.

Bà Lê Thị Hồng Vân - Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam thông tin về Hội nghị sắp tới.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ xem xét những cách tiếp cận hiện nay qua các trường hợp phục dựng sau xung đột hoặc thiên tai, di sản sống và vai trò của cộng đồng. Các nghiên cứu so sánh, nhóm làm việc chuyên môn và khảo sát thực địa sẽ giúp đối chiếu các cách tiếp cận với những bối cảnh di sản cụ thể.

Chương trình dự kiến khảo sát Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trước khi tiếp tục tại Ninh Bình.

Một nội dung quan trọng là đóng góp vào quá trình xây dựng Văn kiện Hà Nội về Di sản và Tính xác thực, hướng tới các hướng dẫn thực tiễn trong nhận diện di sản, xây dựng Danh sách Đề cử Dự kiến, lập hồ sơ đề cử, bảo tồn, quản lý và giám sát di sản. Qua đó, hướng tới việc đánh giá tính xác thực nhất quán, bao trùm và dựa trên minh chứng, đồng thời đặt trong mối quan hệ với Giá trị Nổi bật Toàn cầu, tính toàn vẹn và cơ chế bảo vệ, quản lý di sản.

Dự kiến, Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực sẽ diễn ra từ ngày 27/9 đến 1/10 tại Hà Nội và Ninh Bình.