250.000 lượt người tham gia Festival Thăng Long - Hà Nội 2026

Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”, Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 thu hút đông đảo người dân, du khách và cộng đồng sáng tạo, tạo dấu ấn trong đời sống văn hóa của Thủ đô.

Diễn ra từ ngày 11 - 20/9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu, Festival có hơn 16 hoạt động, thu hút hơn 250.000 lượt khách, với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, hơn 100 nghệ nhân và các đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên và Đắk Lắk.

Đêm bế mạc Festival đầy sôi động tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. (ảnh: Phạm Sỹ)

Từ Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Làng Gốm Bát Tràng đến các không gian văn hóa quanh hồ Hoàn Kiếm, Festival đã tạo nên sự kết nối giữa di sản, nghệ thuật và đời sống đương đại.

Theo số liệu từ Ban tổ chức, riêng đêm khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long đã có 5.000 đại biểu, khách mời và khán giả trong nước, quốc tế tham dự. Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón hơn 22.000 lượt khách trong 5 ngày đầu. Chương trình thời trang “Sắc Màu Hà Nội” thu hút hơn 1.500 khách. Chương trình “Thanh âm Gốm” đón khoảng 1.000 khách mỗi đêm. Các chương trình nghệ thuật truyền thống, triển lãm, tọa đàm và trải nghiệm tiếp tục thu hút đông đảo người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Ban Tổ chức tôn vinh các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực cho thành công của Festival.

Kết quả trên cho thấy sức hấp dẫn của việc phát huy di sản thông qua sáng tạo và trải nghiệm văn hóa, góp phần mở rộng công chúng, tăng sự gắn kết của thế hệ trẻ với di sản và tạo thêm sức hút đối với du khách.

Với những nỗ lực tạo không gian để nghệ sĩ, nghệ nhân, các đơn vị văn hóa, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo cùng tham gia, Festival đã thúc đẩy kết nối di sản với sáng tạo, văn hóa với du lịch, bảo tồn với phát huy giá trị. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa, di sản trong xây dựng hình ảnh Hà Nội văn hiến, năng động, sáng tạo và hội nhập, đồng thời tạo thêm thực tiễn cho việc phát triển các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật gắn với du lịch và định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô.

Các tiết mục biểu diễn đêm bế mạc để lại ấn tượng khó quên với công chúng.

Chương trình bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tiếp tục để lại nhiều ấn tượng khó quên với công chúng bằng sự kết hợp giữa âm hưởng truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gửi gắm thông điệp về sự trao truyền, tiếp nối và sáng tạo các giá trị văn hóa qua các thế hệ.

Festival khép lại, nhưng “Dòng chảy di sản” tiếp tục được nối dài trong đời sống văn hóa của Thủ đô; những giá trị được khơi dậy, những kết nối được hình thành và những sáng tạo được thử nghiệm sẽ tiếp tục góp phần phát huy di sản, nuôi dưỡng sức sáng tạo, phát triển sản phẩm văn hóa gắn với du lịch và đưa văn hóa Hà Nội lan tỏa rộng hơn. Từ di sản hôm qua đến sáng tạo hôm nay, “Dòng chảy di sản” tiếp tục được nối dài bằng sức sống của một Hà Nội văn hiến, hiện đại và sáng tạo