Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) - đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có văn bản thống nhất thời điểm COD đối với 25 tuabin, gồm: WT1, WT2, WT3, WT4 và các tuabin từ WT9 đến WT29.

Việc thỏa thuận được thực hiện trên cơ sở Hợp đồng mua bán điện số 01/2021/HĐ-NMĐG YANGTRUNG.GL ký ngày 29-1-2021 giữa Công ty CP Phong điện Yang Trung và EVN, cùng các hợp đồng sửa đổi, bổ sung.

Điện gió Yang Trung chính thức vận hành thương mại 25 tua bin. Ảnh: seiac.com.vn

Theo hồ sơ, chủ đầu tư đã hoàn thành các thử nghiệm sau đóng điện lần đầu theo quy định của Bộ Công Thương, gồm thử nghiệm điều khiển công suất phản kháng, điện áp tự động, kết nối hệ thống điều khiển công suất phát tự động, khả năng phát, nhận công suất phản kháng, đáp ứng tần số và đo đạc chất lượng điện năng. Các thử nghiệm có sự tham gia của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia và Công ty Truyền tải điện 3.

Các tuabin cũng đã hoàn thành thử nghiệm tin cậy, chủ đầu tư thông báo kế hoạch đưa nhà máy vào vận hành đến đơn vị quản lý lưới điện và cấp điều độ có quyền điều khiển.

Dự án đã có các hồ sơ pháp lý liên quan đến đầu tư, xây dựng, hoạt động điện lực và môi trường. Hai bên cũng đã ký biên bản chốt chỉ số công tơ đo đếm ngày 17-11-2026.

EVNEPTC lưu ý, việc thống nhất COD không làm giảm trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật Việt Nam. Công ty CP Phong điện Yang Trung chịu trách nhiệm pháp lý đối với các nội dung, cam kết trong hồ sơ đã gửi.

Trước đó, quá trình hoàn thiện thủ tục đưa Nhà máy điện gió Yang Trung vào vận hành thương mại gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, dự án phải tiếp tục thực hiện các yêu cầu khắc phục theo Kết luận thanh tra số 263/KL-TTCP ngày 19-7-2024 của Thanh tra Chính phủ. Đến ngày 5-12-2025, việc khắc phục được xác nhận hoàn thành.

Bên cạnh đó, dự án còn phải hoàn thiện các yêu cầu về kỹ thuật, đặc biệt là kiểm tra, thử nghiệm chất lượng điện năng. Trong quá trình đo đạc, kiểm tra, một số thông số chất lượng điện năng chưa đáp ứng giới hạn quy định, trong đó có tổng biến dạng sóng hài điện áp.

Vì vậy, chủ đầu tư phải phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiếp tục thử nghiệm, phân tích nguyên nhân và thực hiện các giải pháp khắc phục trước khi hoàn thiện hồ sơ đề nghị COD.

Ngày 22-1-2026, Cục Điện lực có văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng. Dự án cũng được UBND tỉnh Gia Lai chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư lần thứ 5 tại Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 19-6-2026; được Cục Điện lực cấp Giấy phép hoạt động điện lực số 30/GP-ĐL ngày 26-3-2026.

Sau quá trình hoàn thiện các điều kiện, chủ đầu tư đã gửi, bổ sung hồ sơ đề nghị thỏa thuận COD đến EVNEPTC qua nhiều đợt, từ ngày 3 đến 17-11-2026.

Việc 25/29 tuabin được thống nhất thời điểm vận hành thương mại, với tổng công suất 125 MW, góp phần bổ sung nguồn điện năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời đánh dấu bước tiến trong quá trình hoàn thiện, đưa Nhà máy điện gió Yang Trung vào khai thác.

Dự án Nhà máy Điện gió Yang Trung do Công ty CP Phong điện Yang Trung đầu tư với tổng mức đầu tư 6.593 tỷ đồng, công suất 145 MW, quy mô 67,95 ha. Báo cáo tại Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2026, do UBND tỉnh tổ chức vào sáng 5-11, ông Dương Minh Đức - Giám đốc Sở Công Thương - cho biết, 4 tuabin còn lại (20 MW) của nhà máy do có trục trặc về thiết bị nên Công ty CP Phong điện Yang Trung sẽ hoàn thiện và đi vào vận hành sau.