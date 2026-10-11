25 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào đêm chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Các thí sinh trình diễn trang phục dạ hội đêm Chung khảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay có chủ đề “Miền Hương Sắc”, tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trên bốn trụ cột Nhan sắc-Văn hóa-Trí tuệ-Cống hiến.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 nhấn mạnh: “Từ nhiều miền đất nước, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã cùng đi qua hành trình dài của Nhan sắc-Văn hóa-Trí tuệ-Cống hiến. Trên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, thành phố Hải Phòng, điều chúng ta mong chờ không chỉ là những màn trình diễn đẹp, mà là được nhìn thấy mỗi thí sinh đã trưởng thành ra sao sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước”.

Trước vòng Chung khảo, các thí sinh đã trải qua chuỗi hoạt động ở nhiều địa phương.

Trước khi đến với sân khấu Chung khảo, 53 cô gái dự thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã trải qua chuỗi hoạt động đào tạo và trải nghiệm tại nhiều địa phương. Đây là một trong những điểm nhấn của mùa thi năm nay, khi các giá trị về văn hóa, tri thức và cống hiến không chỉ được thể hiện trong các phần thi mà được bồi đắp xuyên suốt hành trình.

Tại Lai Châu, các thí sinh tìm hiểu cảnh quan, lịch sử, văn hóa và đời sống đồng bào các dân tộc; trải nghiệm các điểm đến, không gian văn hóa và du lịch đặc trưng của vùng Tây Bắc. Cũng tại đây, 53 thí sinh trực tiếp tham gia dự án nhân ái tại các điểm trường thuộc Trường mầm non Tả Lèng, cùng xây dựng và trao tặng nhiều hạng mục thiết thực cho trẻ em vùng cao.

Khi đến Hải Phòng, các thí sinh tiếp tục hành trình văn hóa bằng hoạt động dâng hương, tìm hiểu về cuộc đời và di sản của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Những chuyến đi, trải nghiệm thực tế giúp các cô gái có thêm kiến thức, cảm xúc và ý thức về trách nhiệm cộng đồng trước khi bước vào vòng thi quan trọng.

Tại đêm chung khảo, 53 thí sinh đã lần lượt trải qua các phần thi trình diễn trang phục áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội. Từ kết quả đánh giá xuyên suốt hành trình và các phần thi trong đêm Chung khảo, Ban Giám khảo lựa chọn Top 25 giành quyền bước tiếp vào Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Các cô gái trong trang phục dạ hội.

Một vị trí trong Top 25 dành cho thí sinh được bình chọn nhiều nhất tại vòng Chung khảo, căn cứ số lượt bình chọn hợp lệ trên cổng bình chọn chính thức của cuộc thi. 24 thí sinh còn lại do Ban Giám khảo lựa chọn.

Ban Giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 do nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong làm Trưởng ban Giám khảo.

Các thành viên gồm Đại tá, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, đạo diễn Đặng Thái Huyền; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Việt Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội; nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn; nhà thiết kế Lê Thanh Hòa; MC, biên tập viên Trần Hồng Ngọc; Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương tham gia với vai trò giám khảo khách mời. Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - là Trưởng ban Cố vấn.

Đêm Chung khảo diễn ra tại sân khấu ngoài trời.

Một trong những điểm nhấn của Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 là sân khấu quy mô lớn được dựng tại Quảng trường Biển, Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng. Việc tổ chức ngoài trời đồng thời đặt ra yêu cầu cao đối với công tác sản xuất, an ninh, an toàn, biểu diễn và ghi hình. Ban tổ chức và ê-kíp xây dựng các phương án vận hành để hạn chế sự bị động trong mọi tình huống, đồng thời tạo không gian trình diễn chuyên nghiệp cho 53 thí sinh.

Tham gia trình diễn nghệ thuật đêm chung khảo có sự góp mặt của hai nghệ sĩ Will và Hoàng Rob và ca sĩ Lưu Hiền Trinh.

25 THÍ SINH VÀO CHUNG KẾT HOA HẬU VIỆT NAM 2026 1. Vũ Hồng Hạnh - SBD 378 - Thí sinh được bình chọn nhiều nhất 2. Nguyễn Yến Trang - SBD 362 3. Trần Xuân Khánh Linh - SBD 818 4. Lê Phương Nghi - SBD 031 5. Gouband Lisa - SBD 124 6. Nguyễn Hồng Hạ Nghi - SBD 982 7. Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên - SBD 450 8. Phạm Vân Hà - SBD 638 9. Đinh Hoàng Gia Linh - SBD 106 10. Đinh Diệu Anh - SBD 186 11. Đặng Thị Ngọc Lan - SBD 308 12. Phạm Lê Ái Linh - SBD 826 13. Nguyễn Thục Uyên Nhi - SBD 602 14. Hoàng Thị Hà Phương - SBD 693 15. Nguyễn Thị Kim Châu - SBD 168 16. Vũ Thị Khánh Vi - SBD 090 17. Nguyễn Thái Anh Thư - SBD 582 18. Tạ Thị Hoa - SBD 618 19. Trịnh Ngọc Huyền - SBD 864 20. Nguyễn Thị Hoa - SBD 240 21. Bùi Minh Phương - SBD 082 22. Bùi Mai Linh - SBD 510 23. Lưu Phương Anh - SBD 290 24. Nguyễn Thị Thúy Linh - SBD 856 25. Mai Thị Yến Nhi - SBD 076