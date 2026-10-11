25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, cho biết, từ nhiều miền đất nước, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã cùng đi qua hành trình dài của Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng phát biểu khai mạc đêm chung khảo

Điều chúng ta mong chờ không chỉ là những màn trình diễn đẹp, mà là được nhìn thấy mỗi thí sinh đã trưởng thành ra sao sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước.

"Từ thành phố Hải Phòng, chúng ta tin rằng, các thí sinh sẽ được tiếp thêm những nguồn năng lượng tích cực, thêm tự tin và vững vàng bước tiếp trên hành trình chạm vào chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tại đêm chung kết vào đầu tháng 11", ông Phùng Quang Sưởng nhấn mạnh.

Phần diễn mở màn của 53 thí sinh

Sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 rực rỡ, mãn nhãn, với tiết mục đồng diễn mở màn của 53 thí sinh.

Ngay sau đó, các thí sinh lần lượt trình diễn bộ sưu tập "Dọc miền di sản", khai thác hình ảnh văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam qua những thiết kế áo dài mang dấu ấn của từng vùng miền.

Điểm nhấn là những thiết kế lấy cảm hứng từ hoa phượng đỏ - biểu tượng gắn liền với thành phố Hải Phòng. Sắc đỏ của phượng được đưa vào tà áo dài như một dấu ấn của thành phố đăng cai, vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa kết nối câu chuyện thời trang với không gian văn hóa địa phương.

Các thí sinh trình diễn bộ sưu tập "Dọc miền di sản"

Qua đó, phần trình diễn không chỉ tôn nét duyên dáng của các thí sinh mà còn góp phần làm rõ tinh thần "Miền hương sắc", nơi vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam được đặt trong dòng chảy của văn hóa, thiên nhiên và bản sắc từng vùng đất.

Sau phần trình diễn áo dài, các thí sinh bước vào phần trình diễn áo tắm; lựa chọn Top 32 để tiếp tục trình diễn trang phục dạ hội.

Sau phần trình diễn áo tắm, Ban Giám khảo lựa chọn Top 32 để tiếp tục trình diễn trang phục dạ hội

Từ kết quả đánh giá xuyên suốt hành trình và các phần thi trong đêm chung khảo, Ban Giám khảo lựa chọn Top 25 thí sinh vào chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

Một vị trí trong Top 25 dành cho thí sinh được bình chọn nhiều nhất tại vòng chung khảo. Căn cứ số lượt bình chọn hợp lệ trên cổng bình chọn chính thức của cuộc thi, vị trí này thuộc về SBD 378 - Vũ Hồng Hạnh.

Các thí sinh được quan sát xuyên suốt quá trình sinh hoạt, học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động xã hội, trên cơ sở bốn giá trị Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến

Ban Giám khảo Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 do nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong làm Trưởng Ban Giám khảo.

Các thành viên gồm: Đại tá, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền; PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội; nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn; nhà thiết kế Lê Thanh Hòa; MC, biên tập viên Trần Hồng Ngọc; Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương tham gia với vai trò giám khảo khách mời. Nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn là Trưởng Ban Cố vấn.