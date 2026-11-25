nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu khai mạc vòng chung khảo khu vực miền Trung. Ảnh: P.T

Phát biểu khai mạc đêm thi, nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết, cuộc thi năm nay thu hút gần 500 thí sinh trên cả nước đăng ký dự thi. Qua vòng sơ khảo bằng hồ sơ và video, các thí sinh xuất sắc được chọn bước vào vòng chung khảo tại 3 khu vực vực Bắc - Trung- Nam, lần lượt được tổ chức tại Đà Nẵng, Cần Thơ và Quảng Ninh; trong đó, khu vực miền Trung có 25 thí sinh góp mặt tranh tài.

“Thông qua những ca khúc tiếng Trung, Ban Tổ chức mong muốn tạo cơ hội để các bạn yêu âm nhạc thể hiện giọng hát, rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Trung và tìm hiểu thêm về văn hóa Trung Quốc. Cuộc thi cũng là dịp phát hiện những giọng hát có triển vọng, tăng cường sự hiểu biết giữa thế hệ trẻ hai nước và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc" - nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi nhấn mạnh.

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng(thứ nhất bên trái) cùng Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Đà Nẵng tặng hoa cho Ban Giám khảo. Ảnh: P.T

Tại vòng chung khảo, mỗi thí sinh trình bày một ca khúc tiếng Trung. Hội đồng Giám khảo chấm điểm trên thang 100 dựa trên 5 tiêu chí gồm: kỹ thuật thanh nhạc, phát âm tiếng Trung, phong cách biểu diễn sân khấu, hình ảnh cá nhân và tính sáng tạo; trong đó, kỹ thuật thanh nhạc và phát âm tiếng Trung chiếm tỷ trọng 65 điểm.

Tiết mục dự thi gây ấn tượng tại đêm mở màn vòng chung khảo khu vực miền Trung. Ảnh: P.T

Khép lại ba vòng chung khảo khu vực Bắc – Trung – Nam, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn 15 gương mặt xuất sắc nhất bước vào đêm Chung kết toàn quốc và trao giải, dự kiến diễn ra vào ngày 8-12 tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội).

25 thí sinh tại đêm chung khảo khu vực miền Trung. Ảnh: P.T

Sự kiện mở màn vòng chung khảo tại khu vực miền Trung không chỉ mang đến một đêm nhạc giàu cảm xúc cho khán giả Đà Nẵng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần giao lưu văn hóa, nghệ thuật sôi nổi, tăng cường sự hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.