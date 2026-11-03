25 thí sinh tranh tài tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Đề cao văn hóa, trí tuệ và trách nhiệm cộng đồng

Theo Ban tổ chức, 25 thí sinh vào chung kết được lựa chọn từ 53 thí sinh vòng chung khảo. Cuộc thi tiếp tục đề cao bốn tiêu chí “Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến”, gắn các phần thi với hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.

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Trong hành trình tại Hải Phòng, các thí sinh đã dâng hương tại Bến tàu không số K15, tìm hiểu di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc và làng gốm Chu Đậu; thăm, chăm sóc người có công, giao lưu với trẻ em tại Làng trẻ em SOS; tham gia trồng rừng ngập mặn và bảo vệ môi trường biển Đồ Sơn.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Phùng Công Sưởng cho biết, ban tổ chức kỳ vọng đêm chung kết kết nối các sắc màu văn hóa, tài năng trẻ và khát vọng cống hiến. Vẻ đẹp được cuộc thi hướng tới không chỉ ở ngoại hình mà còn thể hiện qua chiều sâu văn hóa, trí tuệ và sự quan tâm đến cộng đồng.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng phát biểu tại họp báo

Đêm thi được tổ chức tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Một trong những điểm nhấn được công bố tại họp báo là ý tưởng thiết kế sân khấu mang thông điệp “Dệt di sản - Mở lối thanh xuân”, do Tổng đạo diễn Trần Tú chỉ đạo nghệ thuật.

Công chúng góp câu hỏi cho phần thi ứng xử

Một điểm đáng chú ý của mùa thi năm nay là việc tiếp nhận câu hỏi từ công chúng để lựa chọn cho phần thi ứng xử của năm thí sinh vào vòng cuối.

Tính đến ngày 31/10, Ban tổ chức nhận gần 4.000 câu hỏi từ khoảng 3.200 người. Nội dung đề cập nhiều vấn đề như trí tuệ nhân tạo, tác động của mạng xã hội, bình đẳng giới, áp lực thành công của người trẻ, bảo tồn bản sắc văn hóa và hội nhập quốc tế.

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Theo ông Phùng Công Sưởng, việc tiếp nhận câu hỏi tiếp tục đến hết ngày 6/11. Từ nguồn đóng góp này, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các tình huống cho phần thi ứng xử trong đêm chung kết.

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Tại họp báo, Ban tổ chức cũng giới thiệu bộ vương miện và quyền trượng “Ngọc liên diệu nhật”, lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen và ánh mặt trời; đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm cộng đồng của người đạt danh hiệu. Tân hoa hậu và các á hậu được kỳ vọng tiếp tục học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội trong nhiệm kỳ.

Ban tổ chức và các thí sinh tại họp báo

Đêm chung kết dự kiến đón khoảng 7.000 khán giả. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng Đỗ Thanh Bình cho biết, sự kiện là cơ hội giới thiệu lịch sử, văn hóa và hình ảnh địa phương tới công chúng.

Hiện mọi công tác kỹ thuật, an ninh, phân luồng giao thông và y tế được địa phương chuẩn bị chu đáo với sự phối hợp chặt chẽ từ các sở, ban, ngành, sẵn sàng cho đêm tôn vinh nhan sắc Việt sắp tới.