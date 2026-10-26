25 thí sinh giành quyền vào Chung kết 'Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026'

Một tiết mục dự thi ở vòng bán kết. (Ảnh: Ban tổ chức)

Cuộc thi “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp cùng Thời báo Văn học nghệ thuật và Truyền thông Tri Thức Số (TTS) tổ chức, dành cho thanh thiếu nhi từ 6 đến 16 tuổi. Được phát động từ tháng 4, cuộc thi hướng tới xây dựng một sân chơi nghệ thuật lành mạnh, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng âm nhạc trẻ, đồng thời khuyến khích tình yêu âm nhạc và sự sáng tạo của thế hệ trẻ.

Trải qua các vòng tuyển chọn trên phạm vi toàn quốc, 45 thí sinh đã giành quyền tham dự vòng bán kết tổ chức tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây là chặng thi quan trọng, khi các thí sinh tiếp tục thể hiện khả năng ca hát, phong cách biểu diễn và bản lĩnh sân khấu để cạnh tranh 25 suất vào vòng chung kết.

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho rằng, việc tạo dựng những không gian sáng tạo văn học, nghệ thuật dành cho thanh thiếu nhi như thế này rất ý nghĩa đối với việc phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ.

Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng những tài năng âm nhạc trẻ.

Theo nhà báo Hoàng Dự, trong bối cảnh văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng được Đảng, Nhà nước quan tâm và nhân dân ủng hộ, việc tổ chức những sân chơi bổ ích, thiết thực cho thế hệ trẻ không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý, các tổ chức chuyên môn mà còn cần sự chung tay của toàn xã hội. Việc mở ra những không gian để các em được tiếp cận, trải nghiệm và phát triển năng khiếu nghệ thuật có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hình thành lực lượng sáng tạo kế cận trong tương lai.

Từ nhận thức đó, trong những năm qua, Thời báo Văn học nghệ thuật đã phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều hoạt động nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo của thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Hội đồng Giám khảo vòng bán kết quy tụ các nhạc sĩ, nghệ sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tác, nghiên cứu, phê bình và biểu diễn âm nhạc, gồm nhạc sĩ, nhà thơ Đậu Hoài Thanh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, từng giành hơn 30 giải thưởng âm nhạc; nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long, người có hơn 30 năm nghiên cứu và quảng bá âm nhạc truyền thống, đặc biệt là hát Xẩm và dân ca Bắc Bộ (Trưởng Ban Giám khảo); ca sĩ Hà Myo, được biết đến với những sản phẩm kết hợp chất liệu âm nhạc truyền thống như Xẩm, Xoan với các dòng nhạc hiện đại như Rap, EDM; cùng ca sĩ, nhạc sĩ Trang Anh, từng tham gia The Voice Kids 2021 và đã đồng hành cùng cuộc thi từ vòng tuyển chọn.

Với kinh nghiệm và thế mạnh chuyên môn ở những lĩnh vực khác nhau, các thành viên Hội đồng Giám khảo đánh giá phần trình diễn của thí sinh trên nhiều phương diện, từ giọng hát, khả năng cảm thụ âm nhạc đến phong cách biểu diễn và dấu ấn cá nhân. Sự kết hợp giữa những góc nhìn chuyên môn của các nhạc sĩ, nhà nghiên cứu và nghệ sĩ biểu diễn cũng góp phần tạo nên sự đa dạng trong quá trình đánh giá, lựa chọn các giọng ca bước vào vòng thi tiếp theo.

Kết thúc Vòng Bán kết, Hội đồng Giám khảo và Ban tổ chức đã lựa chọn 25 thí sinh giành quyền bước vào Vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026”. Đây là những gương mặt tiếp tục hành trình tranh tài, đồng thời có thêm cơ hội hoàn thiện kỹ năng, phát triển phong cách biểu diễn và thể hiện khả năng âm nhạc của mình.

Dự kiến, vòng chung kết và trao giải toàn quốc sẽ diễn ra vào tháng 12 tại Hà Nội.