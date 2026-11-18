Tối ngày 18/11, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết Tp.Đồng Nai năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”. Sự kiện diễn ra đến ngày 24/11, kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gồm 24 chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Lan tỏa bản sắc văn hóa, kết nối cộng đồng

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai, nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là ngày hội văn hóa của các dân tộc và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, đây cũng là dịp tôn vinh những giá trị truyền thống, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và quảng bá lịch sử, văn hóa, con người Đồng Nai.

Lãnh đạo UBND Tp.Đồng Nai cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Theo ông Út, Đồng Nai là vùng đất có gần 330 năm hình thành và phát triển, gắn liền với công cuộc khai phá phương Nam. Nơi đây ghi dấu nhiều trang sử cách mạng hào hùng, từ Phú Riềng Đỏ, các chiến khu, căn cứ cách mạng đến Chiến thắng Quốc lộ 1, Chiến thắng Xuân Lộc, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Bên cạnh bề dày lịch sử, Đồng Nai còn sở hữu những giá trị sinh thái đặc sắc với dòng sông Đồng Nai, hồ Trị An, núi Chứa Chan, núi Bà Rá cùng các vườn quốc gia Cát Tiên, Bù Gia Mập. Đây là những lợi thế quan trọng để thành phố phát triển du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai cho rằng, đại đoàn kết là giá trị được gìn giữ, bồi đắp qua nhiều thế hệ, trở thành sức mạnh nội sinh để thành phố vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng và kiến tạo tương lai.

Ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai phát biểu lễ khai mạc.

Chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa” thể hiện khát vọng kết nối truyền thống với hiện đại, di sản với sáng tạo, văn hóa với du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế. Qua đó, hướng đến xây dựng thành phố phát triển năng động, hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc, nghĩa tình và hạnh phúc.

Với 24 chuỗi hoạt động, tuần lễ tạo không gian để các giá trị truyền thống được giới thiệu và tiếp nối trong đời sống. Các chương trình triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm làng nghề, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại và quảng bá du lịch được tổ chức đan xen.

Các nghệ nhân biểu diễn tiết mục múa truyền thống kết hợp nhạc cụ dân tộc, tái hiện nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tại Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết Tp.Đồng Nai năm 2026.

Đáng chú ý, chương trình kết nối trực tiếp với hai điểm cầu xã Lộc Thành và xã Tà Lài, góp phần gắn kết đô thị, nông thôn, vùng biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số.

Một trong những điểm nhấn là Không gian Hồn Việt - Sắc Đồng Nai, nơi giới thiệu văn hóa truyền thống và những giá trị đặc trưng của vùng đất Đồng Nai. Người dân, du khách được trải nghiệm nghề gốm, viết thư pháp, tìm hiểu nhạc cụ, trang phục dân tộc, mỹ thuật truyền thống và các trò chơi dân gian.

Các nghệ nhân trình diễn, giới thiệu nghề dệt thổ cẩm truyền thống, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân chiêm ngưỡng, tìm hiểu.

Đặc biệt, 25 thành viên đồng bào Mạ đến từ xã Tà Lài tham gia trình diễn cồng chiêng, dân ca, giới thiệu nghề dệt thổ cẩm, đan lát và hướng dẫn khách tham quan trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển

Không gian văn hóa còn được mở rộng qua chương trình trình diễn áo dài, trang phục dân tộc, con đường di sản và giới thiệu ẩm thực Đồng Nai tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.

Các hoạt động được tổ chức tại nhiều địa điểm, lan tỏa đến 95 xã, phường và các khu công nghiệp. Điểm nhấn khác của tuần lễ là chương trình bắn pháo hoa tầm thấp tại xã Bom Bo vào tối 22/11.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Hà Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Tp.Đồng Nai, cho biết đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa có quy mô lớn, thể hiện quyết tâm đưa văn hóa, du lịch trở thành nguồn lực phục vụ phát triển.

Theo ông Dũng, bên cạnh thế mạnh công nghiệp, thành phố đang chú trọng phát triển du lịch, nhất là sau khi tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên. Tuần lễ cũng là dịp tăng cường giao lưu hữu nghị, quảng bá bản sắc văn hóa, con người và vùng đất Đồng Nai.

Lãnh đạo Tp.Đồng Nai cùng đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”.

Bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tp.Đồng Nai, cho biết chương trình nhằm kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam thành chuỗi hoạt động văn hóa cộng đồng liên tục, thiết thực.

Thông qua sự kiện, thành phố mong muốn tạo đợt sinh hoạt văn hóa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, tôn vinh giá trị truyền thống, đồng thời giới thiệu, quảng bá di sản, du lịch, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của vùng đất có hơn 328 năm hình thành, phát triển.