25 người đẹp vào Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Vòng Chung khảo toàn quốc diễn ra tại Quảng trường Biển Dragon Beach, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng vào tối 10/10, với sự tham gia của 53 thí sinh. Đây cũng là dịp nhìn lại hành trình của 53 thí sinh sau gần hai tháng cùng học tập, rèn luyện, trải nghiệm văn hóa và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Phát biểu khai mạc đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết, 53 thí sinh đã trải qua hành trình dài trước khi đến với đêm Chung khảo. Trên sân khấu Chung khảo toàn quốc, điều chúng ta mong chờ không chỉ là những màn trình diễn đẹp, mà là được nhìn thấy mỗi thí sinh đã trưởng thành ra sao sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước.

Các thí sinh thi trình diễn áo tắm.

“Từ TP Hải Phòng, chúng ta cùng tin rằng, các thí sinh sẽ được tiếp thêm những nguồn năng lượng tích cực, thêm tự tin và vững vàng bước tiếp trên hành trình chạm vào chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tại đêm Chung kết vào đầu tháng 11 tới đây”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Trong đêm thi, các thí sinh đã trải qua 3 phần thi: Trình diễn áo dài, trình diễn áo tắm và trình diễn trang phục dạ hội.

53 thí sinh thướt tha với những tà áo dài trong bộ sưu tập “Dọc miền di sản” của Hoa hậu Việt Nam 2010, nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân. Những thiết kế lấy cảm hứng từ hoa phượng đỏ - biểu tượng gắn liền với TP Hải Phòng, vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa kết nối câu chuyện thời trang với không gian văn hóa địa phương. Phần trình diễn không chỉ tôn nét duyên dáng của 53 thí sinh mà còn góp phần làm rõ tinh thần “Miền Hương Sắc”, nơi vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam được đặt trong dòng chảy của văn hóa, thiên nhiên và bản sắc từng vùng đất.

Các thí sinh lộng lẫy trong phần thi trang phục dạ hội.

Sau phần trình diễn áo dài, 53 thí sinh bước vào phần trình diễn áo tắm trên nền âm nhạc sôi động “Like an Angel” qua giọng hát nội lực của ca sĩ Lưu Hiền Trinh. Sau phần thi này, Ban Giám khảo lựa chọn Top 32 để tiếp tục trình diễn trang phục dạ hội.

Kết thúc đêm thi, 25 thí sinh được bước tiếp vào Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Tuy nhiên, Ban tổ chức cho biết, đây là kết quả còn được đánh giá dựa trên toàn bộ hành trình của thí sinh, không chỉ dựa vào riêng đêm Chung khảo.

Trước khi đến với sân khấu Chung khảo, 53 cô gái đã trải qua chuỗi hoạt động đào tạo và trải nghiệm tại nhiều địa phương. Đây là một trong những điểm nhấn của mùa thi năm nay, khi các giá trị về văn hóa, tri thức và cống hiến không chỉ được thể hiện trong các phần thi mà được bồi đắp xuyên suốt hành trình.

Các thí sinh trong đêm thi Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tại Lai Châu, các thí sinh tìm hiểu cảnh quan, lịch sử, văn hóa và đời sống đồng bào các dân tộc; trải nghiệm các điểm đến, không gian văn hóa và du lịch đặc trưng của vùng Tây Bắc. Cũng tại đây, 53 thí sinh trực tiếp tham gia dự án nhân ái tại các điểm trường thuộc Trường Mầm non Tả Lèng, cùng xây dựng và trao tặng nhiều hạng mục thiết thực cho trẻ em vùng cao.

Khi đến Hải Phòng, các thí sinh tiếp tục hành trình văn hóa bằng hoạt động dâng hương, tìm hiểu về cuộc đời và di sản của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Những chuyến đi, trải nghiệm thực tế giúp các cô gái có thêm kiến thức, cảm xúc và ý thức về trách nhiệm cộng đồng trước khi bước vào vòng thi quan trọng.

Trong 25 thí sinh được công bố đi tiếp vào Chung kết cuộc thi có 1 thí sinh được bình chọn nhiều nhất tại vòng Chung khảo, căn cứ số lượt bình chọn hợp lệ trên cổng bình chọn chính thức của cuộc thi. 24 thí sinh còn lại do Ban Giám khảo lựa chọn.