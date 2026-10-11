25 người đẹp vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Tối 10/10, đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Quảng trường biển Dragon Beach, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng.

53 thí sinh tranh tài qua các phần trình diễn trước khi ban tổ chức công bố danh sách 25 cô gái giành quyền bước tiếp vào vòng chung kết.

Theo thể lệ được ban tổ chức công bố, một suất vào Top 25 dành cho thí sinh có số lượt bình chọn hợp lệ cao nhất trên cổng bình chọn chính thức; 24 vị trí còn lại do ban giám khảo lựa chọn.

Vũ Hồng Hạnh (SBD 378) là thí sinh được bình chọn nhiều nhất. Các thí sinh còn lại trong Top 25 gồm Nguyễn Yến Trang (SBD 362), Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818), Lê Phương Nghi (SBD 031), Gouband Lisa (SBD 124), Nguyễn Hồng Hạ Nghi (SBD 982), Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (SBD 450), Phạm Vân Hà (SBD 638), Đinh Hoàng Gia Linh (SBD 106), Đinh Diệu Anh (SBD 186), Đặng Thị Ngọc Lan (SBD 308) và Phạm Lê Ái Linh (SBD 826).

Danh sách tiếp tục có Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602), Hoàng Thị Hà Phương (SBD 693), Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168), Vũ Thị Khánh Vi (SBD 090), Nguyễn Thái Anh Thư (SBD 582), Tạ Thị Hoa (SBD 618), Trịnh Ngọc Huyền (SBD 864), Nguyễn Thị Hoa (SBD 240), Bùi Minh Phương (SBD 082), Bùi Mai Linh (SBD 510), Lưu Phương Anh (SBD 290), Nguyễn Thị Thúy Linh (SBD 856) và Mai Thị Yến Nhi (SBD 076).

Trước khi bước vào vòng chung kết, các thí sinh trải qua quá trình đánh giá từ ban giám khảo, bao gồm phần thể hiện trên sân khấu và hành trình học tập, rèn luyện, tham gia hoạt động cộng đồng. Cuộc thi năm nay đặt ra bốn tiêu chí: Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ và Cống hiến.

Hoa hậu Việt Nam 2026 mang chủ đề “Miền Hương Sắc”, hướng đến tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam gắn với văn hóa, tri thức và tinh thần cống hiến.

Trước đêm chung khảo, 53 thí sinh tham gia các hoạt động đào tạo, trải nghiệm văn hóa và dự án cộng đồng tại nhiều địa phương. Tại Lai Châu, các cô gái tìm hiểu đời sống, văn hóa của đồng bào các dân tộc và tham gia dự án nhân ái tại các điểm trường thuộc Trường Mầm non Tả Lèng. Khi đến Hải Phòng, thí sinh có hoạt động tìm hiểu về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Phát biểu tại đêm chung khảo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết điều ban tổ chức mong đợi không chỉ là những màn trình diễn đẹp mà còn là sự trưởng thành của các thí sinh sau thời gian cùng học tập, rèn luyện và trải nghiệm.

Sau khi Top 25 được xác định, các thí sinh tiếp tục chuẩn bị cho vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra đầu tháng 11. Đây là chặng thi cuối cùng để tìm ra người kế nhiệm vương miện Hoa hậu Việt Nam.