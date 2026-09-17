25 ngân hàng được 'nới van' tín dụng bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026, các tổ chức tín dụng (TCTD) sẽ không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản theo nội dung tại điểm 4 công văn số 11686 ngày 31/12/2025.

Bên cạnh đó, các TCTD được yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của NHNN tại công văn số 11686 và các văn bản liên quan.

Ngân hàng Nhà nước liên tục có động thái giảm áp lực cho tín dụng bất động sản

Theo NHNN, động thái trên nhằm tạo điều kiện cho các trong việc cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, chính sách của các cấp có thẩm quyền.

Công văn của NHNN đính kèm danh sách 25 ngân hàng thương mại, gồm: Vietinbank, Agribank, BIDV, MSB, SACOMBANK, Eximbank, Nam A Bank, ACB, Saigonbank, Techcombank, Bac A Bank, VIB, SeABank, BVBank, OCB, ABBank, VietABank, SHB, VPBank, Kienlongbank, VietBank, LPBank, TPBank, BaoVietBank, PVcombank.

Trước đó, NHNN cũng có công văn cho phép 25 ngân hàng thương mại không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng bất động sản theo nội dung tại điểm 4 công văn số 11686.

Như vậy, có thể thấy cơ quan quản lý đã liên tục có động thái giảm áp lực cho tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản. Tính đến cuối tháng 6, dư nợ cấp tín dụng đối với lĩnh vực này của toàn hệ thống đạt 5,146 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025 và chiếm 25,5% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế.