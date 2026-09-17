25 ngân hàng được 'cởi trói' trần tín dụng với nhà hàng, khách sạn, du lịch

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng điều chỉnh chính sách tăng trưởng tín dụng bất động sản năm 2026.

Không kiểm soát tăng trưởng tín dụng đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào bất động sản.

Theo NHNN, để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng (TCTD) trong việc cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản (BĐS) phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước, chính sách của các cấp có thẩm quyền, kể từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2026, các TCTD không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực BĐS khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng BĐS theo nội dung tại điểm 4 công văn số 11686 ngày 31/12/2025. Các TCTD tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của NHNN tại công văn số 11686 và các văn bản liên quan.

Theo đó, 25 ngân hàng được tạo điều kiện gồm VietinBank, Agribank, BIDV, MSB, SACOMBANK, Eximbank, Nam A Bank, ACB, Saigonbank, Techcombank, Bac A Bank, VIB, SeABank, BVBank, OCB, ABBank, VietABank, SHB, VPBank, Kienlongbank, VietBank, LPBank, TPBank, BaoVietBank, PVcombank.

Trước đó, NHNN cũng có công văn cho phép 25 ngân hàng thương mại không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất vào dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực BĐS khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng BĐS theo nội dung tại điểm 4 công văn số 11686.

NHNN cũng đã triển khai cơ chế tín dụng đặc thù đối với 18 dự án trọng điểm quốc gia không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn về vốn cho các dự án quy mô lớn mà còn ưu tiên nguồn lực cho các công trình mang tính dẫn dắt và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tư nhân lớn bứt phá, trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Theo cơ chế mới, trường hợp ngân hàng thương mại cấp tín dụng cho các dự án thuộc danh mục 18 dự án trọng điểm như các công trình phục vụ Hội nghị APEC, các dự án PPP, các dự án thuộc Cảng hàng không quốc tế Gia Bình..., phần dư nợ phát sinh sẽ được loại trừ khi tính toán room tín dụng hằng năm của ngân hàng. Điều này đồng nghĩa với việc các TCTD có thêm dư địa để tài trợ vốn cho những dự án có quy mô rất lớn, thời gian triển khai kéo dài mà không làm ảnh hưởng đến khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Các chuyên gia đánh giá đánh giá, việc NHNN loại trừ dư nợ của 18 dự án trọng điểm khỏi cách tính tăng trưởng tín dụng không đơn thuần là một điều chỉnh kỹ thuật, mà mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển quốc gia.

Đây cũng là cách tiếp cận linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ. Thay vì áp dụng một khuôn khổ tín dụng cứng nhắc cho mọi lĩnh vực, Chính phủ và NHNN đã lựa chọn cơ chế ưu tiên đối với các lĩnh vực, dự án có khả năng tạo ra lợi ích công cộng rất lớn, thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tính đến cuối tháng 6, dư nợ cấp tín dụng đối với lĩnh vực BĐS của hệ thống tổ chức tín dụng đạt 5,146 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025 và chiếm 25,5% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế; nợ xấu tăng 10,5%... Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm, một số ngân hàng cho vay BĐS nhiều là VPBank, SHB, Techcombank, VIB, MB…

Tại Công văn số 11686, NHNN cho biết, sẽ theo dõi, đánh giá tình hình tăng trưởng tín dụng nói chung và tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực BĐS của từng TCTD. Đồng thời, NHNN kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực BĐS trong năm 2026 không vượt quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung. Nếu TCTD không tuân thủ các chỉ đạo nêu trên, NHNN sẽ xem xét giảm trừ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm.