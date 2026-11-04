25 nền kinh tế giàu nhất thế giới 5 năm tới

Dựa trên dữ liệu từ báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) tháng 10/2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đồ họa thông tin dưới đây so sánh GDP bình quân đầu người năm 2026 và dự báo năm 2031 của 25 nền kinh tế giàu nhất thế giới. Các nền kinh tế được chia thành 4 khu vực, gồm châu Âu, châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông và châu Mỹ.

Số liệu được tính theo ngang giá sức mua (PPP), phương pháp điều chỉnh chênh lệch mặt bằng giá giữa các nền kinh tế, qua đó giúp so sánh sát thực hơn sản lượng kinh tế tính trên mỗi người dân.

Theo báo cáo, chỉ có 2 nền kinh tế được dự báo có GDP bình quân đầu người vượt 200.000 USD vào năm 2031, gồm Liechtenstein với khoảng 226.000 USD và Singapore với khoảng 215.000 USD. Ireland được dự báo vượt Luxembourg để vươn lên vị trí thứ 3, trong khi Luxembourg lùi xuống thứ 5.

Trong 25 nền kinh tế, Qatar được dự báo có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất, với mức tăng 64%, từ khoảng 104.000 USD năm 2026 lên khoảng 170.000 USD năm 2031. Nhờ đó, GDP bình quân đầu người của Qatar sẽ chỉ còn thấp hơn Luxembourg 3.445 USD vào năm 2031, so với mức chênh lệch gần 53.000 USD năm 2026.

Guyana và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đứng thứ hai và thứ ba về tốc độ tăng, lần lượt đạt 43% và 37%. Cả ba đều là những nước xuất khẩu năng lượng, với triển vọng tăng trưởng được hỗ trợ bởi việc mở rộng sản xuất trong lĩnh vực này.

Bảng xếp hạng cũng cho thấy sự khác biệt về động lực tăng trưởng. Các trung tâm tài chính như Singapore và Luxembourg hưởng lợi từ những ngành có giá trị gia tăng cao, trong khi các nước xuất khẩu năng lượng như Qatar và Guyana có thể thúc đẩy tăng trưởng nhờ mở rộng sản xuất.

Dù vậy, triển vọng của Qatar vẫn đối mặt với nhiều bất định. Tập đoàn năng lượng quốc doanh QatarEnergy đặt mục tiêu nâng công suất sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lên gần gấp đôi vào năm 2030. Tuy nhiên, các đợt tấn công của Iran những tháng qua đã làm hư hại 17% công suất LNG của Qatar, còn tình trạng gián đoạn vận tải biển khiến các dự án mở rộng công suất chậm tiến độ.

Dù đối mặt với những rủi ro trên, các nền kinh tế giàu tài nguyên năng lượng vẫn được dự báo vươn lên, vượt qua một số nền kinh tế châu Âu vốn đứng ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Đến năm 2031, Luxembourg được dự báo tụt từ vị trí thứ 3 xuống thứ 5, còn Na Uy và Thụy Sỹ cùng tụt 3 bậc, dù GDP bình quân đầu người của cả ba vẫn tăng từ 11% đến 15% so với năm 2026.

Điều này cho thấy một nền kinh tế vẫn có thể tụt hạng dù GDP bình quân đầu người tăng, nếu các nền kinh tế khác tăng nhanh hơn.