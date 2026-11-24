Vợ chồng họa sĩ Thành Chương đón tiếp Phu nhân Tổng thống Hungary Zsuzsanna Nagy tham quan Việt Phủ Thành Chương, năm 2025. Ảnh: VPTC

Khởi nguồn từ tình yêu văn hóa Việt

Nhớ lại thời điểm bắt tay xây dựng Việt Phủ năm 2001, họa sĩ Thành Chương cho biết khi ấy ông chưa nghĩ đến những khái niệm như công nghiệp văn hóa hay kinh tế sáng tạo. Động lực ban đầu xuất phát từ tình yêu văn hóa Việt và nỗi trăn trở trước những giá trị truyền thống đang dần mai một. Ông lớn lên ở vùng Kinh Bắc, trong môi trường văn hóa thấm đẫm phong tục, nếp nhà và sinh hoạt dân gian. Người cha, nhà văn Kim Lân, cũng là người có tình yêu sâu sắc với văn hóa truyền thống.

Những chuyến đi, quá trình quan sát và sáng tác dần hình thành trong ông ý tưởng về một không gian có thể lưu giữ, thể hiện vẻ đẹp riêng của văn hóa Việt Nam. Ông muốn tạo nên một tác phẩm nghệ thuật mang ngôn ngữ riêng, nơi các yếu tố truyền thống được kết nối bằng tư duy sáng tạo.

“Tôi xây dựng Việt Phủ không gì khác, là nhằm lưu giữ lại những giá trị văn hoá Việt, đã và đang bị mai một, thất truyền. Đó chính là tâm nguyện duy nhất của tôi khi thực hiện nên Việt Phủ Thành Chương”, họa sĩ chia sẻ.

Tâm nguyện ấy được hiện thực hóa qua hệ thống nhà cổ, nhà ba gian, năm gian, nhà sàn, nhà Mường, nhà tranh vách đất, cùng những cổng, giếng, sân gạch, vườn cây, cầu đá, mặt nước và các không gian thờ tự. Những kiến trúc, hiện vật, tượng thờ và đồ dùng dân gian mang dấu ấn của nhiều vùng văn hóa, nhiều nếp sống được đặt trong một tổng thể có chủ ý nghệ thuật. Cảnh quan, kiến trúc, ánh sáng và địa hình cùng tham gia tạo nên trải nghiệm cho người xem.

Việt Phủ vì thế không đơn thuần là nơi tập hợp những gì xưa cũ. Giá trị riêng của công trình nằm ở cách người nghệ sĩ kết nối các thành tố truyền thống thành một chỉnh thể sáng tạo.

Một góc Việt Phủ Thành Chương. Ảnh: Thư Hoàng

Sau 25 năm, cây cối xanh um, mái ngói, tường gạch và các công trình mang thêm dấu vết của thời gian. Thành Chương cho rằng có những giá trị con người có thể tạo ra, nhưng cũng có những giá trị chỉ thời gian mới đem lại. Một không gian văn hóa vì thế cần được chăm chút, hoàn thiện và bồi đắp liên tục để duy trì sức sống. Những gì được tạo dựng ban đầu chỉ thực sự trở thành di sản khi có khả năng tồn tại, được đón nhận và tiếp tục phát triển.

Khi di sản có đời sống riêng

Một công trình có thể ra đời từ tâm huyết cá nhân, nhưng để tồn tại qua nhiều năm cần nguồn lực cho bảo dưỡng, nhân lực vận hành và các hoạt động chuyên môn. Bảo tồn vì thế cũng là một quá trình lao động liên tục, đòi hỏi sự đầu tư lâu dài.

Với họa sĩ Thành Chương, hiệu quả kinh tế là yếu tố cần tính đến, song phải được đặt trong giới hạn của sáng tạo. Ông quả quyết: “Nghệ thuật đi trước, hiệu quả kinh tế đi sau. Tiền phải phục vụ tác phẩm, không được quay lại sai khiến tác phẩm”. Nếu một hoạt động có thể đem lại lợi nhuận nhưng làm tổn hại không gian hoặc tinh thần của công trình, ông sẽ không lựa chọn.

Quan điểm ấy gợi ra một vấn đề đáng chú ý trong phát triển công nghiệp văn hóa: Khai thác giá trị kinh tế cần song hành với bảo vệ bản sắc và lợi ích xã hội. Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam cũng đặt ra yêu cầu thúc đẩy công nghiệp văn hóa, phát triển thị trường văn hóa, đồng thời khắc phục khuynh hướng thương mại hóa, coi nhẹ giá trị nhân văn.

Nghị quyết đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư các thiết chế văn hóa, thúc đẩy hợp tác công - tư và hoạt động bảo trợ văn hóa, nghệ thuật. Đây là hướng mở để nguồn lực xã hội được huy động, tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức tư nhân tham gia sáng tạo, bảo tồn, giới thiệu các giá trị văn hóa.

Việt Phủ Thành Chương là một trường hợp đáng chú ý từ góc độ này. Công trình được hình thành bằng ý tưởng, tài chính và lao động sáng tạo của một cá nhân, sau đó trở thành điểm đến của đông đảo công chúng. Hành trình 25 năm cho thấy một không gian văn hóa tư nhân có thể tạo dựng bản sắc riêng, thu hút người xem và góp phần đưa di sản vào đời sống đương đại.

Theo họa sĩ Thành Chương, một thương hiệu văn hóa trước hết phải được tạo nên từ giá trị thực chất, bản sắc riêng và ý nghĩa nhân văn. Tên gọi hay hoạt động quảng bá không thể thay thế chiều sâu văn hóa và lao động sáng tạo. Cái riêng của Việt Phủ nằm ở sự kết hợp giữa nền tảng văn hóa dân tộc với dấu ấn cá nhân của người nghệ sĩ.

Công chúng cũng là một nguồn lực quan trọng đối với đời sống của công trình. Việt Phủ đón nhiều nhóm khách, từ những người nghiên cứu, yêu kiến trúc, nghệ thuật đến các gia đình, bạn trẻ và khách quốc tế. Năm 2004, Nữ hoàng Thụy Điển từng đến thăm công trình; năm 2025, Phu nhân Tổng thống Hungary Zsuzsanna Nagy cũng dành một buổi chiều tham quan và gọi nơi đây là “khu vườn cổ tích”. Ngày 18/10/2026, Việt Phủ tiếp tục đón Đệ nhất Phu nhân Thụy Sĩ Caroline Parmelin trong chuyến thăm, tìm hiểu văn hóa và nghệ thuật Việt Nam.

Mỗi nhóm khách có một cách tiếp cận khác nhau. Có người tìm hiểu kiến trúc, hiện vật, phong tục; có người yêu cảnh quan, nghệ thuật; những bạn trẻ chọn nơi đây làm bối cảnh cho các bộ ảnh. Từ những trải nghiệm ban đầu, công chúng có thể nảy sinh nhu cầu tìm hiểu sâu hơn về các giá trị văn hóa phía sau cảnh vật. Chính sự đón nhận đa dạng ấy góp phần duy trì đời sống của một không gian văn hóa.

Để những công trình như Việt Phủ phát huy giá trị lâu dài, tâm huyết của người sáng tạo cần được hỗ trợ bằng một môi trường và cơ chế phù hợp. Họa sĩ Thành Chương cho rằng cần xây dựng hệ sinh thái công bằng, tạo điều kiện để các thiết chế văn hóa công lập và tư nhân cùng phát huy năng lực, những người có tài năng, tâm huyết được hỗ trợ bằng cơ chế cụ thể.

Câu chuyện tiếp nối Việt Phủ đã được đặt ra. Gần đây, họa sĩ Thành Chương trải qua thời gian điều trị dài ngày, sức khỏe hiện đã tương đối ổn định. Ở tuổi gần 80, ông cũng tính đến việc chuyển giao công trình. Theo họa sĩ, quá trình này đã được chuẩn bị âm thầm trong nhiều năm. Nếu ông là người tạo dựng hình hài và tinh thần nghệ thuật của Việt Phủ, thì vợ ông, bà Ngô Hương, đã góp phần đưa những ý tưởng ấy vào đời sống, tổ chức và chuyên nghiệp hóa hoạt động. Người tiếp nối cần hiểu tinh thần khởi đầu, biết những giá trị nào phải gìn giữ và những gì có thể bổ sung để công trình tiếp tục phát triển.

Sau 25 năm, Việt Phủ Thành Chương đã có một đời sống vượt ra ngoài ý tưởng ban đầu của người sáng tạo. Công trình lưu giữ những dấu tích văn hóa truyền thống, đồng thời mang trong mình dấu ấn của một tư duy nghệ thuật riêng. Sức sống của di sản sáng tạo ấy sẽ được quyết định bởi khả năng gìn giữ bản sắc, tiếp tục làm mới và trao truyền những giá trị đã được gây dựng cho các thế hệ tiếp theo.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, họa sĩ Thành Chương quyết định mở cửa miễn phí cho du khách tham quan Việt Phủ trong ngày 24/11. Chỉ sau khoảng 30 phút, lượng đăng ký đã vượt quá sức tiếp nhận, buộc đơn vị tổ chức phải tạm dừng nhận đăng ký.

Đầu tháng 12 tới, Việt Phủ Thành Chương sẽ tổ chức kỷ niệm 25 năm với chủ đề “Nơi trú ngụ tâm hồn Việt - Gìn giữ bản sắc văn hóa bằng sáng tạo nghệ thuật”. Công trình là kết quả của một hành trình sáng tạo bắt nguồn từ tình yêu văn hóa truyền thống, nhưng không dừng lại ở việc sưu tầm, lưu giữ những gì thuộc về quá khứ. Các giá trị văn hóa được họa sĩ Thành Chương tổ chức thành một chỉnh thể nghệ thuật, mang dấu ấn cá nhân và có đời sống riêng trong hiện tại.