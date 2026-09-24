25 năm Báo Công lý: Nơi thanh xuân với những đam mê và khát vọng

Ký ức ngày đầu và ngọn lửa được thắp sáng

Nhìn lại hành trình gần 10 năm trước, tôi bước qua cánh cửa của Báo Công lý với nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhưng cũng mang cả sự non nớt, rụt rè trước áp lực gai góc của nghề. Thế nhưng, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Từ những bước đi chập chững khi học cách đọc lời bình tin ngắn trên Truyền hình Công lý, cho đến những sản phẩm video chuyên nghiệp sát cánh cùng ê-kíp, tôi đã tự trau dồi cho mình những tri thức nghề nghiệp “vô giá”.

Lễ ra mắt Chương trình Truyền hình TAND năm 2017

Quãng thời gian tại Ban Truyền hình - khi 4, 5 người cùng chia sẻ với nhau bên bữa ăn, cùng băng qua nắng mưa trên chiếc xe máy để kịp thời đưa dòng sự kiện đến độc giả… đã giúp ngọn lửa nghề trong tôi được tôi luyện. Ở nơi ấy, tình yêu nghề không còn là khái niệm trừu tượng, mà được cụ thể hóa bằng một triết lý sống gắn kết chúng tôi: "Làm việc vì đam mê".

Từ cột mốc ra mắt Chương trình Truyền hình TAND năm 2017 cho đến những ngày tác nghiệp trong tâm dịch Covid-19, tôi tự hào vì đã cùng đồng nghiệp xây dựng nên những chương trình chính luận, những thước phim để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Đó không chỉ là những sản phẩm truyền thông thuần túy, mà là kết tinh từ mồ hôi và cả bản lĩnh của những đồng nghiệp.

Giờ đây, khi tiếp tục bước tiếp trên con đường đã chọn với vai trò phóng viên, tôi nhận ra nghề báo chính là những chuyến đi để “yêu” và để trưởng thành. Dọc dài theo những hành trình tri ân từ biên giới Tây Bắc đến mảnh đất lửa miền Trung, mỗi vùng đất đi qua lại cho tôi cơ hội được lắng nghe, quan sát.

Gần 10 năm gắn bó - một khoảng thời gian không quá dài, nhưng lại là cả thanh xuân rực rỡ nhất của tôi dưới mái nhà chung ấy. Từ một người trẻ đầy rụt rè ngày nào, chính những chuyến đi thực tế, những dặm đường sương gió đã tôi luyện trong tôi một cái nhìn sâu sắc và một trái tim nhạy cảm trước dòng chảy xã hội.

Thanh xuân gắn với ngôi nhà Báo Công lý không chỉ là đam mê, đó còn là cam kết hành động

Đằng sau những bản án, những phiên tòa, hay những đêm trăn trở bên trang bản thảo viết dở, chính là tình người ấm áp của đồng bào vùng biên, là sự hy sinh của các chiến sĩ biên phòng, và là cái tâm "gần dân, giúp dân" của những người làm công tác tư pháp. Chính họ, những con người thầm lặng nơi tuyến đầu và những người giữ lửa công lý đã giúp một phóng viên trẻ như tôi hiểu rằng: báo chí chính luận không hề khô khan, bởi sâu thẳm bên dưới lớp vỏ bọc mang tính pháp lý ấy là mạch ngầm của tính nhân văn và khát vọng hướng thiện.

Nhìn lại hành trình đã qua, tôi thật biết ơn từng bài học vỡ lòng, từng bữa cơm chung của ê-kíp và cả những áp lực vây quanh. Tất cả đã giúp tôi thêm phần bản lĩnh, để tôi yêu hơn “ngôi nhà thứ hai” và công việc mà tôi đã chọn.

Không chỉ là đam mê, đó là cam kết hành động

Bên cạnh niềm kiêu hãnh của nghề, thế hệ phóng viên trẻ chúng tôi hôm nay đang phải đối mặt với những trăn trở, lo âu trước làn sóng tinh gọn và sáp nhập các cơ quan báo chí. Trong bối cảnh các tòa soạn hội tụ đòi hỏi mỗi người phải tự "lột xác" thành một nhà báo đa năng, áp lực cạnh tranh và sàng lọc tự nhiên chưa bao giờ khốc liệt đến thế. Giữa những xáo trộn về bộ máy và nhân sự, không ít lần người trẻ cảm thấy hoang mang trước bài toán tự chủ tài chính của cơ quan hay nguy cơ đánh mất đi bản sắc, thương hiệu riêng vốn có của tờ báo mình từng gắn bó.

Những khó khăn này không chỉ thử thách kỹ năng đa nhiệm, mà còn thử thách cả lòng kiên định: Liệu ngọn lửa đam mê thuở ban đầu có đủ sức giữ chân chúng tôi lại với nghề khi cơ hội việc làm ngày càng thu hẹp và áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai? Đó là một cuộc đấu tranh âm thầm nhưng gay gắt, nơi mỗi phóng viên trẻ buộc phải tự gọt giũa, đổi mới tư duy làm nghề để không bị tụt lại phía sau trong kỷ nguyên truyền thông mới.

Gần 10 năm gắn bó - một khoảng thời gian không quá dài, nhưng lại là cả thanh xuân rực rỡ nhất của chúng tôi dưới mái nhà chung ấy

Nhìn lại chặng đường một phần tư thế kỷ đã qua của Báo Công lý, tôi càng thêm tự hào khi mình được là một mắt xích nhỏ trong sự chuyển mình của tờ báo. Từ những trang báo in truyền thống đặt những viên gạch đầu tiên, Báo Công lý hôm nay đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành một trong những đơn vị báo chí đa phương tiện hàng đầu trong khối Nội chính.

Là một phóng viên trẻ, tôi may mắn được hòa mình vào dòng chảy đổi mới ấy. Chúng tôi không còn bó hẹp trong không gian của những trang viết một chiều, mà đã biết làm chủ công nghệ, làm báo điện tử, sản xuất podcast, media, đồ họa đa phương tiện... Tòa soạn đã cho thế hệ trẻ chúng tôi một không gian tự do sáng tạo, khuyến khích chúng tôi dấn thân, không ngại thử nghiệm cái mới. Mỗi một bài báo đa phương tiện (Emagazine/Longform) được bạn đọc đón nhận, mỗi một lượt chia sẻ trên không gian số là một minh chứng cho thấy: Báo Công lý dù ở thời đại nào, loại hình nào, vẫn luôn giữ vững vị thế sắc bén và nhân văn.

25 năm – một hành trình bền bỉ đầy vinh quang của các thế hệ đi trước đã gây dựng nên tầm vóc của Báo Công lý ngày hôm nay. Đứng dưới bóng mát của những cây đại thụ ấy, thế hệ phóng viên trẻ chúng tôi không cho phép mình tự mãn hay dừng lại. Chúng tôi hiểu rằng, tự hào về quá khứ là để nuôi dưỡng khát vọng cho tương lai.

Đối với tôi, những năm qua mới chỉ là chặng đường khởi đầu của một tình yêu lớn. Nơi tôi được sống và làm việc với đúng đam mê dưới mái nhà chung đầy tự hào. Đam mê trong tôi chưa bao giờ vơi cạn, trái lại, nó ngày càng được bồi đắp và trở nên chín chắn hơn.

Báo Công lý – nơi đã nuôi dưỡng những ước mơ, rèn giũa bản lĩnh và cho tôi một thanh xuân rực rỡ, tự hào

Thế hệ phóng viên trẻ chúng tôi hôm nay nguyện tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết của những người đi trước, mang theo khát vọng đưa Báo Công lý trở thành cơ quan truyền thông chủ lực, uy tín hàng đầu của hệ thống Tư pháp. Chúng tôi – những người trẻ của Báo Công lý sẽ tiếp tục dấn thân, tiếp tục lan tỏa niềm tin công lý, của lòng tốt và sự tử tế, để xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc, xứng đáng là Cơ quan ngôn luận của Tòa án nhân dân tối cao.

Ngoảnh lại nhìn quá khứ để tự hào, và nhìn về tương lai để thấy trách nhiệm của mình trên từng trang viết. Cảm ơn Báo Công lý – nơi đã nuôi dưỡng những ước mơ, rèn giũa bản lĩnh và cho tôi một thanh xuân rực rỡ, tự hào! Dù mai này hành trình tác nghiệp có thêm nhiều gian nan, dặm đường có thêm nhiều sương gió, thì ngọn lửa nghề được thắp lên từ mái nhà này sẽ mãi là kim chỉ nam, để tôi vững vàng tay bút, trong sáng lòng nghề, giữ vững niềm tin với lý tưởng công lý cao đẹp.