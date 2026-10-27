25 hợp tác xã Việt Nam xúc tiến thương mại tại Trung Quốc

Sáng 26/10/2026, Triển lãm Máy nông nghiệp Quốc tế Trung Quốc (CIAME 2026) khai mạc tại Thiên Tân, kéo dài đến ngày 28/10. Tham gia sự kiện, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) tổ chức đoàn gồm 33 thành viên của 25 hợp tác xã, kết hợp trưng bày, giới thiệu nông sản Việt Nam và kết nối với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Triển lãm Máy nông nghiệp Quốc tế Trung Quốc (CIAME 2026) khai mạc tại Thiên Tân sáng 26/10.

Triển lãm có quy mô gần 300.000 m², quy tụ hơn 3.000 doanh nghiệp và dự kiến thu hút hơn 200.000 lượt khách chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Với chủ đề “Dẫn dắt, Hộ trì, Thông minh, Xanh”, CIAME 2026 tập trung giới thiệu máy móc nông nghiệp hiện đại, thiết bị thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tự động hóa và các giải pháp cơ giới hóa phục vụ sản xuất, chế biến nông sản.

Điểm nhấn trong hoạt động của VCA là giới thiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam tại triển lãm, qua đó tạo cơ hội để các hợp tác xã quảng bá hàng hóa, tìm hiểu nhu cầu thị trường và tiếp cận đối tác thương mại Trung Quốc.

Đoàn Việt Nam tham gia chương trình kết nối doanh nghiệp (B2B)

Bên cạnh hoạt động trưng bày, đoàn Việt Nam tham gia chương trình kết nối doanh nghiệp (B2B) do ban tổ chức bố trí theo nhu cầu thực tế. Nội dung tập trung vào tìm kiếm máy móc, công nghệ phù hợp với sản xuất nông nghiệp Việt Nam, đồng thời trao đổi khả năng hợp tác nhập khẩu, phân phối và phát triển thị trường.

Hoạt động giao thương quốc tế cũng là một trọng tâm của CIAME 2026. Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, Hội nghị Thương mại Máy nông nghiệp Trung Quốc – Quốc tế ngày 25/10 dự kiến có hơn 700 đại biểu từ trên 30 quốc gia, cùng các đoàn thu mua do hơn 20 hiệp hội, thương hội nước ngoài tổ chức.

Đoàn Việt Nam tham dự Triển lãm Máy nông nghiệp Quốc tế Trung Quốc 2026

Thông qua việc tham dự triển lãm, VCA hướng tới hỗ trợ các hợp tác xã mở rộng quan hệ thương mại tại Trung Quốc, đồng thời tiếp cận công nghệ, thiết bị và đối tác cung ứng phục vụ nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến nông sản.