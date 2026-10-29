25 hộ dân hiến 30.000m² đất mặt tiền để xây kè chống sạt lở

Những năm qua, tình trạng sạt lở bờ sông Đăk Snghé, đoạn qua xã Kon Braih, diễn biến phức tạp, đe dọa đất sản xuất, tài sản và sự an toàn của người dân ven sông, nhất là vào mùa mưa lũ. Trước thực trạng này, người dân mong muốn sớm có công trình kè kiên cố để ổn định cuộc sống.

Bờ sông Đăk Snghé bị sạt lở, uy hiếp khu dân cư.

Tháng 8/2026, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Đăk Snghé. Dự án có chiều dài khoảng 600m, tổng kinh phí khoảng 59 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi được giao làm chủ đầu tư. Công trình khởi công từ tháng 9/2026, dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2026.

Điểm đáng chú ý là trong quá trình triển khai, dự án nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Có 25 hộ bị ảnh hưởng đã tự nguyện hiến tổng cộng khoảng 30.000m² đất để tạo mặt bằng thi công. Đây là diện tích đất mặt tiền có giá trị, nằm tại khu vực trung tâm xã Kon Braih, nơi từng là trung tâm huyện lỵ huyện Kon Rẫy trước đây.

Bà Nguyễn Thị Tính hiến 840m2 đất để làm bờ kè.

Gia đình bà Nguyễn Thị Tính, ở thôn 3, xã Kon Braih, có hơn 840m² đất nằm trong phạm vi dự án. Dù đất có giá trị cao, gia đình bà vẫn tự nguyện hiến đất để góp phần xây dựng công trình.

“Việc xây dựng kè có ý nghĩa thiết thực, giúp bảo vệ đất đai, tài sản của người dân ven sông. Gia đình tôi mong công trình sớm hoàn thành để bà con yên tâm sinh sống, không còn lo lắng mỗi khi mùa mưa lũ đến”, bà Tính chia sẻ.

Dự kiến ngày 31/12/2026, bờ kè sẽ hoàn thành.

Theo ông Doãn Tiến Tuấn, Trưởng thôn 3, việc tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng kè khiến người dân rất phấn khởi. Các hộ đều đồng thuận, tự nguyện hiến đất, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai.

Ông Nguyễn Hữu Duy, Trưởng phòng Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi, cho biết chủ đầu tư thường xuyên giám sát, rà soát tiến độ hằng tuần, yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc và tổ chức thi công tăng ca. Mục tiêu là hoàn thành công trình đúng kế hoạch, sớm đưa vào sử dụng, bảo vệ khu dân cư và góp phần ổn định đời sống người dân.