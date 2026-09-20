25 đội tranh tài tại Giải bóng rổ học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong

Các đội bóng có thành viên là học sinh 2 khối 6 và 7 của Trường THCS Lê Hồng Phong.

Trong đó, 10 đội nam khối 6 và 7 đội nữ khối 6 thi đấu theo thể thức 3x3; 8 đội nam khối 7 thi đấu theo thể thức 4x4.

Lễ khai mạc Giải bóng rổ học sinh khối 6, 7 tại Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn). Ảnh: B.T

Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn tính điểm để quyết định những đội vào vòng tranh giải. Ở mỗi nội dung, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi với nhiều pha bóng đẹp mắt, những màn tranh tài quyết liệt và tinh thần thi đấu hết mình của các vận động viên nhí.

Giải bóng rổ học sinh khối 6, 7 năm học 2026-2027 góp phần duy trì và phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao trong học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Giải cũng nhằm tạo môi trường để học sinh rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh, tinh thần đồng đội và giao lưu, kết nối với bạn bè.

Thông qua giải đấu, nhà trường cũng có thêm cơ sở phát hiện những học sinh tiềm năng để tuyển chọn vào đội tuyển bóng rổ của trường, chuẩn bị tham gia các giải đấu ở cấp cao hơn.