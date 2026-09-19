25 đội tranh tài tại chung kết Tìm kiếm tài năng An toàn thông tin

Cuộc thi giúp sinh viên học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực an toàn, an ninh không gian mạng. Ảnh: THU HÀ

Cuộc thi do VKU phối hợp Công ty EVVO Labs (Singapore) tổ chức, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA). Sân chơi thực chiến này nhằm khuyến khích sinh viên học hỏi, cọ xát và nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực an toàn, an ninh không gian mạng.

Khởi tranh từ ngày 23/8, vòng sơ loại trực tuyến DDC 2026 thu hút 161 đội thi đến từ 38 trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trên toàn quốc và các cơ sở đào tạo trong khu vực Đông Nam Á. Trải qua các vòng thử thách, Ban tổ chức đã lựa chọn 25 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết trực tiếp tại VKU.

Các đội thi quy tụ từ nhiều cơ sở đào tạo công nghệ, an ninh và kỹ thuật hàng đầu như: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (SoICT) - Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, VKU, Đại học FPT Đà Nẵng, Đại học Duy Tân...

Đáng chú ý, vòng chung kết năm nay ghi nhận sự góp mặt của 3 đội quốc tế, gồm WillHack4Coffee đến từ Viện Công nghệ số Campuchia (CADT) cùng hai đại diện Puasa6 và 404xExror của Viện Công nghệ Đức - Malaysia (GMI). Bên cạnh đó, bảng triển vọng có sự tham gia thử thách của 18 đội đến từ Republic Polytechnic (Singapore) và các sinh viên ngành An toàn thông tin của VKU.

Tại vòng chung kết ngày 19/9, 25 đội bước vào phần thi thực chiến liên tục trong 8 giờ, từ 9 giờ đến 17 giờ. Đề thi theo hình thức Capture The Flag (CTF) tập trung vào các nội dung chuyên sâu như khai thác lỗ hổng ứng dụng web, an ninh mạng, mật mã học nâng cao, kỹ thuật dịch ngược, khai thác nhị phân và các kịch bản mô phỏng thực tế.

Theo TS. Trần Thế Sơn, Phó Hiệu trưởng VKU, Phó Trưởng ban tổ chức, sau 4 năm tổ chức, Cuộc thi Tìm kiếm tài năng An toàn thông tin đã trở thành sân chơi thực chiến ý nghĩa cho sinh viên, đồng thời mở ra cơ hội phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

Việc mở rộng quy mô với các đội quốc tế đến từ Campuchia, Malaysia và Singapore góp phần tăng cường giao lưu, cọ xát chuyên môn và kết nối sinh viên trong khu vực.

Trong khuôn khổ chương trình, sáng 20/9 sẽ diễn ra hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đội thi Việt Nam với các đại diện trong khu vực Đông Nam Á.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích cùng các giải phụ chuyên môn, với tổng giá trị gần 30 triệu đồng. Các đội đạt thành tích xuất sắc sẽ được nhận giấy chứng nhận và tiền thưởng.