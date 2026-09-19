25 đội thi tranh tài chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng an toàn thông tin

Các đội xuất sắc bước vào vòng thi chung kết sáng 19/9. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cuộc thi do Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn, Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty Evvo Labs (Singapore) tổ chức, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sĩ Trần Thế Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Phó Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên số hóa sâu rộng, bảo đảm an toàn, an ninh không gian mạng đã trở thành nhiệm vụ chiến lược, cấp thiết hàng đầu của mọi quốc gia.

Qua 4 năm triển khai, DDC 2026 ghi nhận bước ngoặt lớn khi mở rộng quy mô ra tầm khu vực với sự tham gia của các đại diện đến từ Campuchia, Malaysia và Singapore. Điều này không chỉ gia tăng tính cọ xát chuyên môn mà còn hiện thực hóa sứ mệnh tiên phong của nhà trường trong kết nối tri thức, đào tạo nguồn nhân lực số chất lượng cao.

Tiến sĩ Trần Thế Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Phó Trưởng Ban tổ chức, phát biểu khai mạc cuộc thi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

“Chúng tôi tin tưởng rằng, 8 tiếng so tài thực chiến tại vòng chung kết sẽ là khoảng thời gian để 25 đội thi xuất sắc nhất chứng minh bản lĩnh, bứt phá năng lực và tìm ra những giải pháp đột phá bảo vệ không gian mạng an toàn. Ban tổ chức cam kết chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật tốt nhất, bảo đảm tính công bằng, minh bạch và truyền cảm hứng cao nhất cho tất cả các thí sinh”, Tiến sĩ Trần Thế Sơn cho biết.

Ông Vince Chew, Giám đốc điều hành Công ty Evvo Labs, đồng Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh: Sau 3 mùa giải thành công, cuộc thi tiếp tục ghi nhận bước bứt phá quan trọng về quy mô khi mở rộng lên 2 bảng thi đấu, thu hút đông đảo các đội thi trong nước và quốc tế.

Sân chơi này không chỉ dừng lại ở mục tiêu thành tích hay điểm số đơn thuần, mà còn tạo môi trường thực tiễn giúp sinh viên giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm quý báu và nâng cao năng lực hội nhập trong kỷ nguyên số.

25 đội thi xuất sắc bước vào Chung kết Cuộc thi DDC 2026. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Digital Dragons: The Cybersecurity Challenge (DDC) là cuộc thi học thuật thường niên được khởi xướng từ năm 2023, tạo dựng một sân chơi thực chiến chuyên môn, khuyến khích sự học hỏi, cọ xát và sáng tạo trong lĩnh vực an toàn, an ninh không gian mạng dành cho sinh viên.

Cuộc thi năm nay ghi dấu bước chuyển mình mạnh mẽ với quy mô mở rộng vượt bậc. Khởi tranh từ ngày 23/8, vòng sơ loại trực tuyến đã thu hút sự tham gia tranh tài của 161 đội thi đến từ 38 trường đại học, học viện, viện nghiên cứu trên toàn quốc cùng các cơ sở đào tạo trong khu vực Đông Nam Á.

Trải qua các vòng thử thách khắt khe, Ban tổ chức đã chọn ra 25 đội thi xuất sắc nhất đến từ các trường đại học, học viện công nghệ hàng đầu Việt Nam và 3 đội thi quốc tế gồm WillHack4Coffee (Viện Công nghệ số Campuchia-CADT) và 2 đội puasa6, 404xExror (Viện Công nghệ Đức-Malaysia-GMI).

Bên cạnh đó, để tạo cơ hội cho các tài năng trẻ nhiều tiềm năng được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, cuộc thi được mở rộng cho 18 đội thi đến từ Republic Polytechnic (Singapore) và sinh viên ngành an toàn thông tin của VKU tham gia thử thách tại bảng triển vọng.

Vòng chung kết cuộc thi diễn ra trong hai ngày 19-20/9. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại vòng chung kết, các đội thi bước vào trận so tài thực chiến liên tục trong 8 giờ (từ 9 giờ đến 17 giờ). Hệ thống đề thi Capture The Flag (CTF) chuyên sâu đòi hỏi kiến thức toàn diện về khai thác lỗ hổng ứng dụng web, an ninh mạng, mật mã học nâng cao, kỹ thuật dịch ngược (reverse engineering), khai thác nhị phân và các kịch bản mô phỏng thế giới thực.