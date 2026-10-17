25 địa phương miễn phí dịch vụ công, dự kiến tiết kiệm 37 tỷ đồng/năm

Trang chủ Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: Phúc Thịnh.

Khoảng 37 tỷ đồng mỗi năm là mức hỗ trợ dự kiến dành cho người dân và doanh nghiệp từ việc miễn phí một số dịch vụ công trực tuyến tại 25 địa phương trên cả nước.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), chính sách được triển khai trong khuôn khổ Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số, nhằm giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính và khuyến khích sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Đến ngày 30/9, hệ thống VNeID ghi nhận khoảng 768.000 lượt tra cứu dữ liệu để xác định điều kiện hưởng chính sách. Trong đó, hơn 14.700 hồ sơ cư trú và một số hồ sơ cấp hộ chiếu đã được miễn phí, giúp người dân tiết kiệm khoảng 232,6 triệu đồng.

Đây là khoản tiết kiệm đã được ghi nhận từ những hồ sơ nói trên, trong khi 37 tỷ đồng là mức hỗ trợ dự kiến hàng năm khi chính sách được triển khai tại 25 địa phương.

Theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP, việc miễn, giảm phí và lệ phí được gắn với sử dụng dịch vụ công trực tuyến và khai thác dữ liệu định danh điện tử. Người dân đáp ứng điều kiện có thể được hưởng ưu đãi đối với những thủ tục thuộc phạm vi áp dụng.

Để xác định quyền lợi, hệ thống có thể khai thác thông tin định danh và giấy tờ đã tích hợp trên VNeID, qua đó đối chiếu điều kiện hưởng chính sách, hạn chế việc yêu cầu người dân cung cấp lại những dữ liệu đã có.

Không phải tất cả dịch vụ công trực tuyến đều được miễn phí. Ảnh: Bộ Nội vụ.

Tuy nhiên, không phải tất cả dịch vụ công trực tuyến đều được miễn phí. Mức ưu đãi phụ thuộc vào từng loại thủ tục, đối tượng và quy định áp dụng tại địa phương.

Thông tin C06 công bố chưa nêu danh sách đầy đủ 25 địa phương cũng như các dịch vụ được miễn phí cụ thể tại từng nơi. Vì vậy, người dân cần kiểm tra mức thu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc hệ thống tiếp nhận hồ sơ tương ứng trước khi thực hiện thủ tục.

Chính sách miễn phí được triển khai trong bối cảnh các dịch vụ trên VNeID ngày càng được mở rộng. Theo C06, Việt Nam đã cấp 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân, trong khi ứng dụng ghi nhận khoảng 3-6 triệu người sử dụng mỗi ngày.

VNeID hiện có hơn 77 tiện ích, 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến cùng các chức năng liên quan đến y tế, giao thông và tư pháp. Người dân cũng có thể tích hợp, khai thác thông tin giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều giấy tờ khác phục vụ thủ tục hành chính.

Theo Bộ Công an, việc triển khai chính sách miễn phí một số dịch vụ công không chỉ nhằm khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ trực tuyến mà còn gắn chuyển đổi số với lợi ích tài chính cụ thể, góp phần giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục hành chính.