25 đại học được ưu tiên đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn

Danh sách vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt có nhiều thay đổi so với phương án dự kiến cách đây hai năm. Một số trường mới được bổ sung gồm: Đại học Bách khoa và Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM), Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học CMC, Đại học Quy Nhơn, Đại học Tôn Đức Thắng, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh...

Trong khi đó, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Thái Nguyên và Đại học Vinh không còn trong danh sách.

Theo chương trình Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn (chương trình 1017), các trường được ngân sách ưu tiên đầu tư trang thiết bị, phần mềm bản quyền để xây dựng, nâng cấp và hiện đại hóa phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn.

Sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh: PTIT

Việc tham gia chương trình gắn với điều kiện về năng lực và chuẩn đào tạo ngành vi mạch bán dẫn. Các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu có thể đăng ký tham gia để được hưởng cơ chế hỗ trợ; những trường không bảo đảm điều kiện có thể bị đưa ra khỏi danh sách.

Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo từng cho biết sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính đặc thù cho người học các ngành liên quan đến vi mạch bán dẫn tại những trường này, gồm học bổng, miễn và giảm học phí. Đội ngũ giảng viên cũng được ưu tiên đào tạo chuyên sâu, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và hưởng các chính sách khuyến khích.

Hiện, theo Nghị định 179, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc một số ngành vi mạch bán dẫn có thể được hỗ trợ lần lượt 4,5 triệu, 6,3 triệu và 8,4 triệu đồng mỗi tháng nếu đáp ứng các điều kiện quy định.

Chương trình 1017 đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên cho ngành công nghiệp bán dẫn, tập trung vào các lĩnh vực thiết kế vi mạch, đóng gói, kiểm thử và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất bán dẫn.

Danh sách 25 trường đại học tham gia đào tạo nhân lực bán dẫn theo chương trình 1017: