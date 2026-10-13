25 cô gái dâng hương tại Bến tàu không số K15, nghe chuyện người lính 'đi không nghĩ đến ngày về'

Sáng 13/10, 25 thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dâng hương tại Bến tàu không số K15 ở Đồ Sơn, Hải Phòng. Hoạt động nằm trong hành trình nhân ái của vòng Chung kết, cùng chương trình thăm Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng và Làng trẻ em SOS Hải Phòng.

Tại bến tàu lịch sử, các cô gái dâng hương tưởng nhớ, tri ân những người đã chiến đấu, hy sinh trên tuyến đường vận tải chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Bến K15 là điểm xuất phát của Đường Hồ Chí Minh trên biển. Theo tư liệu của Cục Di sản văn hóa, tàu vỏ gỗ mang mật danh Phương Đông I rời bến, chở 30 tấn vũ khí vào Nam. Chuyến đi cập bến Vàm Lũng, Cà Mau an toàn, mở đầu cho những chuyến vận chuyển vũ khí từ bến K15 trên tuyến đường biển đầy gian nan, nguy hiểm.

Tên gọi K15 cũng gắn với một dấu mốc lịch sử: “K” là ký hiệu quân sự chỉ cảng, còn “15” gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 về đường lối và phương pháp cách mạng miền Nam. Từ nơi đây, những chuyến tàu bí mật ra khơi, góp phần đưa vũ khí, hàng hóa chi viện cho chiến trường.

Là người con của Hải Phòng, Hoàng Thị Hà Phương xúc động khi cùng các thí sinh đến dâng hương tại Bến tàu không số. Chuyến đi trên chính quê hương giúp cô có dịp tìm hiểu sâu hơn những hy sinh phía sau cuộc sống bình yên hôm nay.

Với Hà Phương, cảm xúc ấy còn được nối dài khi lắng nghe các cựu chiến binh kể chuyện. Qua lời của những người từng ra trận, lịch sử hiện lên gần gũi, cụ thể, với những mất mát mà thế hệ cô chưa từng trải qua.

Cô cho biết những cuộc gặp khiến bản thân tự nhắc phải nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện. Phát triển bản thân, sống có trách nhiệm cũng là cách người trẻ đóng góp cho đất nước từ những việc trong khả năng của mình.

Giây phút thí sinh lặng người khi dâng hương tại bến tàu lịch sử.

Các thí sinh gặp ông Hoàng Văn Cảnh, sinh năm 1951, quê Hải Phòng. Ông Cảnh cho biết đã tham gia giai đoạn cuối của cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, làm nhiệm vụ ở vòng ngoài. Trong ký ức của ông có chặng hành quân tới Đồng Hới gặp máy bay B-52 đánh phá, có những đồng đội đã hy sinh.

“Cứ đi thôi, không nghĩ đến ngày về, không nghĩ còn sống”, ông Cảnh (thứ hai từ phải qua) nhớ lại tâm thế của những người lính ra trận ở tuổi 18-20. Ông từng bị thương ở phần mềm, sau đó mắc sốt rét ác tính. Trở về từ chiến tranh, sức khỏe ông tiếp tục bị ảnh hưởng. Ông cho biết bị nhiễm chất độc da cam, đang mang trong mình nhiều bệnh trong đó có tiểu đường và bệnh phổi tắc nghẽn, có lúc nói không ra hơi.

Đến nay, ông Cảnh chưa có dịp trở lại Quảng Trị. Điều ông mong mỏi là được về chiến trường xưa, thắp nén hương cho những đồng đội đã nằm xuống.

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên cho biết hoạt động dâng hương, gặp gỡ các cựu chiến binh giúp cô có cái nhìn chân thực hơn về chiến tranh và giá trị của hòa bình. Điều khiến cô suy nghĩ là nhiều người đã ra đi khi còn rất trẻ, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Nhìn lại bản thân, Thảo Nguyên thấy những khó khăn trong cuộc sống của mình nhỏ bé hơn trước mất mát của thế hệ đi trước. Cô muốn sống hết mình, dành tuổi trẻ cho những việc có ích.