25 cô gái bắt đầu cuộc đua tài sắc tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Màn đồng diễn mở màn đêm chung kết của 25 thí sinh.

Phát biểu khai mạc chung kết, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: “Gần bốn thập kỷ qua, từ cuộc thi do Báo Tiền Phong khởi xướng, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành hành trình bền bỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Chúng tôi luôn tin rằng, vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn được tạo nên từ trí tuệ, nhân cách, chiều sâu văn hóa và những giá trị tốt đẹp mỗi người mang đến cho cộng đồng. Đêm nay, vương miện chỉ được trao cho một người, nhưng mỗi em đều có thể trở thành một đóa hoa đẹp trong cuộc sống, bằng chính con đường và những giá trị mà mình lựa chọn".

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 tại thảm đỏ sự kiện.

Từ trái sang: Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi, Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh.

Thiết kế sân khấu chung kết mang thông điệp “Dệt miền thanh xuân”, được phát triển từ hai hình tượng nghệ thuật chủ đạo là lụa và chiếc lá. Từ trung tâm sân khấu, những dải lụa được cách điệu thành các lớp kiến trúc mở rộng về hai phía. Những chiếc lá xếp nối nhau tạo thành các cánh cửa, gợi những dấu mốc trưởng thành và những cơ hội đang mở ra phía trước các thí sinh.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 mở màn bằng tiết mục đồng diễn của top 25, cùng top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Với chủ đề “Miền hương sắc”, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục đề cao các tiêu chí làm nên vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam: Nhan sắc, văn hóa, trí tuệ, cống hiến. Đây cũng là nền tảng giá trị xuyên suốt của các hoạt động và phần thi của cuộc thi.

Đông đảo khán giả và người thân của các thí sinh có mặt tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Gần 10.000 khán giả đang làm nóng không khí ven biển Đồ Sơn, sẵn sàng theo dõi và cổ vũ cho các thí sinh cho đêm chung kết.