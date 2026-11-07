25 cô gái bắt đầu cuộc đua tài sắc tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026
Tối 7-11, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng) diễn ra chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.
Phát biểu khai mạc chung kết, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: “Gần bốn thập kỷ qua, từ cuộc thi do Báo Tiền Phong khởi xướng, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành hành trình bền bỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Chúng tôi luôn tin rằng, vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn được tạo nên từ trí tuệ, nhân cách, chiều sâu văn hóa và những giá trị tốt đẹp mỗi người mang đến cho cộng đồng. Đêm nay, vương miện chỉ được trao cho một người, nhưng mỗi em đều có thể trở thành một đóa hoa đẹp trong cuộc sống, bằng chính con đường và những giá trị mà mình lựa chọn".
Thiết kế sân khấu chung kết mang thông điệp “Dệt miền thanh xuân”, được phát triển từ hai hình tượng nghệ thuật chủ đạo là lụa và chiếc lá. Từ trung tâm sân khấu, những dải lụa được cách điệu thành các lớp kiến trúc mở rộng về hai phía. Những chiếc lá xếp nối nhau tạo thành các cánh cửa, gợi những dấu mốc trưởng thành và những cơ hội đang mở ra phía trước các thí sinh.
Với chủ đề “Miền hương sắc”, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục đề cao các tiêu chí làm nên vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam: Nhan sắc, văn hóa, trí tuệ, cống hiến. Đây cũng là nền tảng giá trị xuyên suốt của các hoạt động và phần thi của cuộc thi.
Gần 10.000 khán giả đang làm nóng không khí ven biển Đồ Sơn, sẵn sàng theo dõi và cổ vũ cho các thí sinh cho đêm chung kết.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/giai-tri/25-co-gai-bat-dau-cuoc-dua-tai-sac-tai-chung-ket-hoa-hau-viet-nam-2026-1063730