25 cặp cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ vào chung kết toàn quốc

Quang cảnh lễ bế mạc

Ngày 28/9, tại Lâm Đồng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp Công an tỉnh tổ chức bế mạc, trao giải vòng sơ khảo khu vực 3, Hội thi “Cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi trong Công an nhân dân lần thứ V, năm 2026”.

Hội thi quy tụ 62 cán bộ huấn luyện cùng 62 chó nghiệp vụ đến từ 20 đơn vị Công an các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Các đội tham gia nhiều nội dung thi thực hành như: truy vết mùi hơi người, giám biệt ma túy, thuốc nổ, tìm kiếm cứu nạn và tấn công, trấn áp tội phạm có vũ khí.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và các biểu tham dự lễ bế mạc hội thi

Dù thời tiết không thuận lợi, mưa ẩm kéo dài, các cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ vẫn thể hiện sự phối hợp ăn ý, khả năng vận động, tuân thủ mệnh lệnh và xử lý tình huống. Điểm mới của hội thi năm nay là kết hợp thi lý thuyết với thực hành, đồng thời đánh giá kỹ năng vận động và điều khiển chó nghiệp vụ của cán bộ huấn luyện.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ bế mạc hội thi

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh hội thi là dịp đánh giá năng lực, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải Nhất cho các chiến sĩ

Ban tổ chức đã trao 45 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, cán bộ Trương Hoàng Anh Khôi (Công an tỉnh Lâm Đồng) giành 2 giải Nhất ở nội dung 15 động tác cơ bản và giám biệt ma túy. Công an Đồng Nai và TP Huế cũng đạt giải Nhất ở các nội dung truy vết và tấn công tội phạm.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các chiến sĩ

Kết thúc vòng sơ khảo khu vực phía Nam, Ban tổ chức lựa chọn 25 cặp cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ đạt thành tích cao tham dự vòng chung kết toàn quốc.