247 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội hơn 30 tỷ đồng, ảnh hưởng quyền lợi người lao động

Theo thống kê đến ngày 9/10/2026, toàn tỉnh có 247 đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người lao động, nhất là việc xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm và giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản, thất nghiệp cùng những quyền lợi liên quan.

BHXH tỉnh Cà Mau phối hợp Tổ công tác liên ngành làm việc với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm.

Tại buổi làm việc, các đơn vị được thông tin về quy định pháp luật, trao đổi nguyên nhân chậm đóng và những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tổ công tác đề nghị doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động phối hợp với cơ quan BHXH, xây dựng phương án khắc phục số tiền còn nợ, bảo đảm quyền lợi người lao động.

Ông Lê Hùng Cường, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau, đề nghị các đơn vị phối hợp với cơ quan BHXH, thực hiện cam kết khắc phục nợ đọng.

Chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, ông Lê Hùng Cường, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau, cũng khẳng định: Việc đóng bảo hiểm đúng quy định là trách nhiệm của người sử dụng lao động, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Ông Lê Hùng Cường đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH, tích cực tham gia các buổi làm việc và thực hiện cam kết khắc phục nợ đọng. Đối với những trường hợp chậm đóng, trốn đóng kéo dài, không phối hợp hoặc không thực hiện cam kết, cơ quan BHXH sẽ phối hợp các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Đại diện đơn vị có nợ đọng cam kết thời gian khắc phục.

BHXH tỉnh Cà Mau tiếp tục phối hợp các ngành liên quan đôn đốc doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về đóng bảo hiểm, hạn chế tình trạng nợ kéo dài, góp phần bảo vệ quyền lợi người lao động và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương./.