246 đảng viên xã Gia Lâm được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Đồng chí Lê Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Diệp.

Đợt này, Đảng bộ xã Gia Lâm có 246 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong số 245 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 17 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; các đồng chí còn lại được trao Huy hiệu từ 30 năm đến 45 năm tuổi Đảng. Một đồng chí được truy tặng Huy hiệu Đảng.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Lê Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của các đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng trong suốt quá trình công tác, rèn luyện và phấn đấu. Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình cống hiến và sự trung thành của người đảng viên đối với lý tưởng của Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Đồng chí Lê Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành. Ảnh: Phạm Diệp

Đồng chí Lê Ngọc Anh khẳng định, nhiều đảng viên dù đã nghỉ công tác vẫn quan tâm đến việc chung, tích cực tham gia xây dựng chi bộ, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kinh nghiệm, uy tín và tinh thần gương mẫu của các đảng viên cao tuổi là những đóng góp quý báu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Theo Bí thư Đảng ủy xã, Gia Lâm đang đứng trước những yêu cầu phát triển mới trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó, bên cạnh nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, rất cần sự đồng hành, đóng góp của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm và uy tín, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; là tấm gương cho các thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đồng chí Phùng Thị Hoài Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành. Ảnh: Phạm Diệp

Đồng chí Dương Viết Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gia Lâm, trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành. Ảnh: Phạm Diệp

Thay mặt các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Nhà giáo Ưu tú, đảng viên 55 năm tuổi Đảng, bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Đồng chí khẳng định, lời tuyên thệ khi được kết nạp Đảng luôn là lời nhắc nhở về trách nhiệm giữ vững lòng trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, thực hiện tốt trọng trách của người đảng viên trong mọi hoàn cảnh.