244 dự án tranh tài tại HUIT Startup 2026, tổng giá trị hỗ trợ 5 tỷ đồng

Ban tổ chức trao giải nhất ở bảng sinh viên cuộc thi HUIT Startup lần thứ VII. Ảnh: L.Nam.

Vòng chung kết cuộc thi HUIT Startup lần thứ VII là điểm nhấn tại ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo HUIT Startup Day 2026, diễn ra trong ngày 18/10.

Cuộc thi thu hút 244 dự án với hơn 1.000 thí sinh, trong đó 37 dự án được chọn vào vòng chung kết.

Mở rộng quy mô, kết nối nhiều nhóm khởi nghiệp

HUIT Startup Day 2026 thuộc chuỗi tuần lễ Nghề nghiệp, Việc làm và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026 của Trường Đại học Công Thương TPHCM, hướng đến thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên và tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Điểm mới của mùa giải năm nay là mở rộng quy mô lên cấp thành phố, tổ chức tranh tài ở ba bảng: học sinh, sinh viên và doanh nghiệp.

Cách tiếp cận này tạo không gian kết nối các ý tưởng ở nhiều giai đoạn, từ sáng kiến ban đầu của học sinh, sinh viên đến dự án có định hướng kinh doanh và doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường.

Dự án thuộc bảng sinh viên tại không gian triển lãm tại ngày hội.

Qua các vòng loại và bán kết, ban tổ chức lựa chọn 37 dự án vào chung kết, gồm 14 dự án bảng học sinh, 15 dự án bảng sinh viên và 8 dự án bảng doanh nghiệp.

Các dự án đến từ hơn 70 trường THPT, đại học, cao đẳng cùng 20 doanh nghiệp, tổ chức tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Các dự án thuộc năm nhóm lĩnh vực: công nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và an ninh mạng; công nghệ thực phẩm, nông nghiệp, môi trường và năng lượng; giáo dục, văn hóa, du lịch, logistics, tài chính, thương mại điện tử và pháp luật; y tế, sức khỏe và đời sống; phát triển bền vững và kinh doanh tạo tác động xã hội.

Từ ý tưởng đến thị trường

Một trọng tâm của HUIT Startup Day 2026 là tạo điều kiện để các dự án tiếp tục hoàn thiện mô hình kinh doanh, tiếp cận chuyên gia, tìm kiếm nguồn lực và phát triển sản phẩm sau cuộc thi.

Trong khuôn khổ ngày hội, triển lãm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có 37 gian hàng của các đội thi và 6 gian hàng của doanh nghiệp tài trợ, giới thiệu sản phẩm, mô hình kinh doanh, giải pháp công nghệ và dịch vụ. Đây là dịp để các nhóm khởi nghiệp quảng bá ý tưởng, tiếp nhận phản hồi và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Các đội thuyết trình các dự án trước ban giám khảo tại vòng chung kết.

Trước vòng chung kết, các đội thi tham gia sáu chương trình đào tạo kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, coaching 1:1 cùng mentor và hoạt động trải nghiệm thực tế “HUIT Startup Tour 2026” tại Oceanami Villas & Beach Club.

Các hoạt động giúp thí sinh nâng cao năng lực nghiên cứu thị trường, phát triển mô hình kinh doanh, tìm hiểu pháp lý, hoàn thiện dự án và tiếp cận thực tiễn vận hành doanh nghiệp.

Tổng giá trị giải thưởng và các gói hỗ trợ của cuộc thi lên đến 5 tỷ đồng, gồm tiền thưởng, mentoring và cố vấn chuyên sâu, hỗ trợ sở hữu trí tuệ, nền tảng ERP phục vụ quản trị doanh nghiệp số, cùng cơ hội tham gia các chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp, kết nối đầu tư và thương mại hóa sản phẩm.

Ban tổ chức cũng định hướng kết nối các dự án tiềm năng với chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của TPHCM, trong đó có chính sách theo Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND của HĐND TPHCM.

Theo thông tin được cung cấp, dự án thuộc bảng doanh nghiệp có thể được xem xét hỗ trợ kinh phí lên đến 500 triệu đồng/dự án; dự án bảng học sinh, sinh viên có cơ hội được xem xét hỗ trợ lên đến 50 triệu đồng/dự án.

Việc hỗ trợ cụ thể phụ thuộc vào điều kiện, tiêu chí và quy trình xét duyệt của chương trình liên quan.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

TS. Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TPHCM, nhấn mạnh ý nghĩa của sự chung tay từ cộng đồng trong khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Ông Thanh động viên các đội thi tiếp tục nuôi dưỡng ý tưởng, biến trải nghiệm từ cuộc thi thành hành trang cho chặng đường phát triển sau này.

Chung cuộc, ở bảng sinh viên, dự án ECOCHECK thuộc lĩnh vực công nghiệp, AI, chuyển đổi số và an ninh mạng của Trường Đại học Công Thương TPHCM giành giải nhất.

Các giải nhì thuộc về sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM và HUIT.

Giải ba được trao cho các dự án của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Giải nhất bảng học sinh.

Ở bảng học sinh, Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt giành giải nhất với dự án “Khai thác bền vững khoai mỡ trắng Mộng Linh (Dioscorea alata L.) U Minh Thượng: Giải pháp chế biến không phát thải và phát triển sản phẩm theo mô hình kinh tế tuần hoàn”.

Giải nhì thuộc về các dự án của Trường THPT Huỳnh Tấn Phát và Trường THPT Nguyễn Thái Bình.

Giải ba được trao cho dự án của Trường THPT Nguyễn Công Trứ và Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TPHCM.

Ở bảng Doanh nghiệp, giải nhất thuộc về Công ty TNHH MTV FATS.

Giải nhất ở bảng doanh nghiệp.

Cuộc thi HUIT Startup lần thứ VII do Trường Đại học Công Thương TPHCM phối hợp với Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Đại học - Cao đẳng Việt Nam (VNEI) tổ chức, với sự bảo trợ của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC). Trong khuôn khổ ngày hội, hội thảo "Mô hình ươm tạo khởi nghiệp sáng tạo trong trường đại học" trao đổi kinh nghiệm xây dựng, vận hành mô hình ươm tạo; vai trò của các trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; cơ chế hỗ trợ của địa phương; kết nối dữ liệu hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia; cùng góc nhìn của doanh nghiệp, nhà đầu tư về các dự án xuất phát từ môi trường đại học. Chương trình Demo Day - Kết nối và gọi vốn đầu tư cho các startup tạo cơ hội để đội thi, doanh nghiệp khởi nghiệp trình bày dự án, giới thiệu tiềm năng phát triển và gặp gỡ trực tiếp nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.