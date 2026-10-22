240 golfer tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship 2026

Khởi xướng từ năm 2017, Tiền Phong Golf Championship bước vào mùa giải thứ 10 tổ chức tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình, vào ngày 14/11. Khởi xướng từ năm 2017, giải đấu trở thành hoạt động thường niên hướng tới phát triển phong trào golf, tạo cơ hội thi đấu cho các golfer trẻ...

Các golfer được chia thành năm bảng: A, B, C, D (nữ) và Tài năng trẻ. Giải áp dụng thể thức đấu gậy, tính điểm NET theo Handicap ngày (System 36). Danh hiệu Best Gross được trao cho golfer có tổng số gậy thực tế thấp nhất trên sân par 72. Mùa giải năm nay còn có cơ cấu giải thưởng Hole in One (HIO) hấp dẫn, gồm một xe ô tô trị giá 3,289 tỷ đồng và ba giải thưởng HIO trị giá 600 triệu đồng.

BTC thông tin về giải đấu.

Nhằm tạo thêm cơ hội cho các tài năng trẻ, BTC miễn lệ phí tham dự cho golfer trẻ từng vô địch Tiền Phong Golf Championship, đăng quang giải Vô địch Golf Quốc gia hoặc đứng đầu các chặng VGA Junior Tour. Các golfer dưới 18 tuổi không thuộc nhóm trên được hỗ trợ 60% lệ phí thi đấu.

Trải qua một thập kỷ, giải theo đuổi hai mục tiêu chính song hành: tạo sân chơi cho cộng đồng golfer, thúc đẩy phong trào và góp phần phát triển lực lượng trẻ; đồng thời kết nối nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.