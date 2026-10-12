24 năm tín dụng chính sách - Trao cơ hội, dựng tương lai Vốn nhỏ cho mô hình lớn

Làm giàu từ nghề và lợi thế sẵn có

Sau thất bại nuôi chim, ông Huỳnh Văn Bé ở Đồng Tháp khởi sự lại với khoản vay 2 triệu đồng từ Ngân hàng Phục vụ người nghèo, tiền thân của NHCSXH. Vợ chồng ông chế biến muối sấy, mang sản phẩm đi bán, rồi tìm tòi công thức và thiết bị phù hợp, từng bước gây dựng nên thương hiệu muối sấy Ngọc Yến nổi tiếng khắp 3 miền.

Năm 2006, cơ sở sản xuất 40 tấn muối; năm 2016, sản lượng vượt 1.000 tấn. Đến đầu năm 2019, hành trình của ông đã gắn với cả hoạt động hỗ trợ người khó khăn: dành một phần lợi nhuận của cơ sở để xây cầu cho bà con địa phương và duy trì trao quà cho người nghèo. Hành trình của ông Bé cho thấy, vốn ban đầu giúp mở công việc, nhưng để sản phẩm có chỗ đứng, người làm nghề phải tìm khách hàng, cải thiện chất lượng và tổ chức sản xuất. Những bước ấy cần thời gian và cần sự quan tâm của ngân hàng, chính quyền sở tại. Khi kết quả kinh doanh được tích lũy, một cơ sở nhỏ mới có điều kiện nâng năng lực, mở thị trường và chia sẻ thành quả với cộng đồng. Nói như vậy để thấy, có vốn rồi nhưng nếu không có sự hỗ trợ của các bên liên quan và sự nỗ lực của bản thân, đồng vốn chính sách cũng không thể phát huy giá trị.

Vốn tín dụng chính sách tiếp sức cho Cơ sở Muối sấy Ngọc Yến tại Đồng Tháp phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Ảnh: Thái Bình

Cuối năm 2006, anh Đào Công Trường ở Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội dùng 50 triệu đồng tích lũy mở lò bánh sữa. Anh đi giới thiệu sản phẩm, mời khách ăn thử, tìm nơi tiêu thụ. Năm 2014, khi nhu cầu tăng, khoản vay giải quyết việc làm 300 triệu đồng của NHCSXH Ba Vì, cùng nguồn lực từ người thân, bạn bè, giúp anh mở rộng sản xuất. Đến tháng 8.2017, mô hình phát triển thành Công ty Cổ phần Bánh sữa Ba Vì, có hai cơ sở sản xuất với 12 lò hoạt động, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 100 lao động, mức lương từ 5 đến 12 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu được ghi nhận khoảng 4 tỷ đồng/tháng.

Tại xóm Thuận Minh, Đô Lương, Nghệ An, gia đình ông Nguyễn Văn Tám và bà Trần Thị Chuyên đi lên từ vốn vay hộ nghèo. Nguồn vốn giúp ông bà mua được 2 con bò sinh sản, theo thời gian và sự cần mẫn chăm sóc, 2 con bò đã tăng dần lên 5 con và giúp ông bà có chút vốn liếng để lấn sân sang dịch vụ và trang trại rau trên bãi bồi sông Lam. Đến tháng 5/2023, trang trại rộng hơn 20ha, cung cấp rau cho dịch vụ cưới hỏi, chợ, tiểu thương và một số bếp ăn công nghiệp. Gia đình đầu tư khoảng một tỷ đồng thuê đất, mua máy và hệ thống tưới, tạo việc làm thường xuyên cho năm đến sáu người; thu nhập hàng năm đạt hàng trăm triệu đồng.

Ông Tám chia sẻ, "nếu không nhờ sự hỗ trợ vốn của NHCSXH, chúng tôi không dám mơ đến cuộc sống như hôm nay"!

Nhân rộng thành công

Năm 2017, trở về quê sau khi học ngành nông nghiệp, anh Hà Văn Ngọc, người Tày ở Bản Ké, Yên Minh, Tuyên Quang vay 50 triệu đồng từ NHCSXH để nuôi dê, ong. Năm 2022, trả hết khoản vay đầu, anh vay tiếp 100 triệu đồng, huy động thêm 100 triệu đồng từ người thân, bạn bè để mở rộng chăn nuôi.

Đến tháng 2/2025, anh cùng các một số bà con trên địa bàn phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Đến nay, anh Minh đã gây dựng được trang trại có 5ha đất rừng, khoảng 3.000 gà đen, giá trị cây trồng và vật nuôi khoảng 2,5 tỷ đồng. Mô hình tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động với mức lương 6 triệu đồng/tháng, có 3 sản phẩm OCOP gồm mật ong và gà đen.

Năm 2021, chị Đỗ Thị Huyên ở thôn Đồng Kem, xã Đồng Yên, Tuyên Quang, vay 100 triệu đồng Chương trình Giải quyết việc làm mua hai cặp hươu sinh sản. Đến tháng 8/2026, đàn hươu đạt 20 con; cao hươu, nhung và con giống đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Gia đình còn vay 50 triệu đồng chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn để cải thiện sinh hoạt.

Ở Đồng Nai, chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, thôn Đắk Nung, xã Đắk Nhau cũng vay 100 triệu đồng từ NHCSXH, kết hợp vốn khác chăm sóc 4ha cà phê, sầu riêng, bơ. Đến tháng 3/2026, việc đầu tư phân bón, hệ thống tưới tiết kiệm giúp vườn cây có mùa vụ năng suất cao, thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Những trường hợp như chị Tuyền, chị Huyên hay anh Ngọc sử dụng thành công vốn vay của NHCSXH không còn là chuyện hiếm. Hàng nghìn trường hợp đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ vốn chính sách và đáng quý hơn, họ đã quay lại hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn sẽ không còn ai phải đói nghèo. Từ mô hình muối sấy, bánh sữa đến rau, hươu và gà đen, các con đường đi lên có thể khác nhau nhưng đều có xuất phát điểm từ vốn tín dụng chính sách.

Thành công của các mô hình có ý nghĩa rộng hơn khi tạo thêm việc làm, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ người còn khó khăn. Đó là cách những cơ hội ban đầu tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng và cũng là minh chứng cho tính đúng đắn của một chính sách và tính nhân văn của chế độ.