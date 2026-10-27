24 giờ tìm kiếm cô gái đi từ Đồng Nai ra Lạng Sơn theo 'tiếng gọi của tình yêu' trên mạng xã hội

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tìm thấy và hỗ trợ một cô gái có biểu hiện bất thường đi xe khách từ Đồng Nai ra Lạng Sơn. Sau chưa đầy 24 giờ mất liên lạc, cô gái đã được bàn giao an toàn cho gia đình.

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ gia đình và trên mạng xã hội, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh, truy tìm chị Đoàn Thị Lệ X. (sinh năm 1995, trú tại phường Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, chị X. có biểu hiện bất thường và tự đón xe khách từ Đồng Nai ra Lạng Sơn, khiến gia đình lo lắng, tổ chức tìm kiếm.

Hỗ trợ nạn nhân trở về với gia đình. Ảnh: CA.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự xác định chị X. quen biết một người đàn ông ở Lạng Sơn thông qua mạng xã hội. Người này bày tỏ tình cảm, hứa hẹn tìm việc làm để cả hai cùng đi làm và chung sống. Tin tưởng vào những lời hứa hẹn, chị X. đã rời nhà, đi xe khách ra Lạng Sơn.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, cần khẩn trương giải quyết, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định chị X. đang ở thành phố Hải Phòng.

Trong ngày, chị X. được đưa về trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn để ổn định tinh thần. Lực lượng công an đồng thời liên hệ với gia đình để đón chị trở về.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự đã hỗ trợ chị X. các nhu yếu phẩm cần thiết và 5 triệu đồng chi phí đi lại, tạo điều kiện để gia đình đón chị về nhà an toàn.

Qua sự việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi làm quen, kết bạn qua mạng xã hội; thận trọng trước những lời hứa hẹn về tình cảm, việc làm, tránh bị dụ dỗ, lôi kéo dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.