Các vận động viên tham gia thi đấu.

Khán giả cổ vũ các vận động viên.

Ngày 18/11, UBND xã Cô Tô tổ chức Giải đua xuồng chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026.

Giải thu hút 24 đội, mỗi đội gồm 2 vận động viên, đến từ 14 đơn vị và các ban ấp trên địa bàn. Các đội tranh tài nội dung đôi nam, cự ly 200 m, thi đấu loại trực tiếp để chọn 2 đội xuất sắc vào chung kết.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội thi đấu xuất sắc.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội ấp Tân Đức, giải nhì cho đội ấp Tô Bình; đồng giải ba thuộc về đội ấp Tô Phước A và ấp Tô Phước B, cùng 4 giải khuyến khích cho các đội đạt thành tích tốt.

ĐỨC TOÀN