24 đội tranh tài giải đua xuồng ở Cô Tô
Giải đua xuồng tại xã Cô Tô (An Giang) thu hút 24 đội tham gia, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.
Ngày 18/11, UBND xã Cô Tô tổ chức Giải đua xuồng chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026.
Giải thu hút 24 đội, mỗi đội gồm 2 vận động viên, đến từ 14 đơn vị và các ban ấp trên địa bàn. Các đội tranh tài nội dung đôi nam, cự ly 200 m, thi đấu loại trực tiếp để chọn 2 đội xuất sắc vào chung kết.
Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội ấp Tân Đức, giải nhì cho đội ấp Tô Bình; đồng giải ba thuộc về đội ấp Tô Phước A và ấp Tô Phước B, cùng 4 giải khuyến khích cho các đội đạt thành tích tốt.
ĐỨC TOÀN
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/24-doi-tranh-tai-giai-dua-xuong-o-co-to-a502831.html