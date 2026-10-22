24 cán bộ Công đoàn Lào hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại Hà Nội

Toàn cảnh Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn.

Sáng ngày 22/10, tại Trường Đại học Công đoàn đã long trọng diễn ra lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn - K.302. Khóa học năm 2026 dành riêng cho 24 cán bộ chủ chốt đến từ Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng (Lào).

Dự Lễ bế giảng có các đồng chí: Lê Đình Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng; Đỗ Trọng Nam – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng; Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Về phía Trường Đại học Công đoàn có PGS.TS Lê Mạnh Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, Phó Trưởng Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng và PGS.TS Nguyễn Hiệp Thương – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Đại diện Công đoàn Lào tham dự có đồng chí Sonexay Luangaphai – Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Viêng Chăn; đồng chí Chanmala Kousonh – Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn; đồng chí Soukhaphone Pannhasith – Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Luông Pha Băng, cùng các học viên của lớp bồi dưỡng.

Chương trình Văn nghệ chào mừng tại lễ bế giảng.

Lớp bồi dưỡng được triển khai từ ngày 11/9 đến ngày 25/10/2026, thực hiện Bản ghi nhớ về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2022-2027.

Trong thời gian học tập, các học viên được trang bị kiến thức về lý luận Công đoàn Việt Nam, pháp luật lao động, pháp luật Công đoàn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chương trình đồng thời chú trọng các kỹ năng thực tiễn như phát triển đoàn viên, tổ chức phong trào thi đua, đối thoại xã hội, thương lượng và giải quyết xung đột trong quan hệ lao động.

Đồng chí Đỗ Trọng Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh học lý thuyết, học viên tham gia nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm tại Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Ninh Bình và một số đơn vị Công đoàn tại Hà Nội. Qua đó, các học viên có điều kiện tìm hiểu mô hình tổ chức, phương thức hoạt động và kinh nghiệm thực tiễn của Công đoàn Việt Nam.

Kết quả học tập nổi bật, trong số 24 học viên tham gia kỳ thi tốt nghiệp ngày 20/10/2026, có 18 học viên đạt loại xuất sắc và 6 học viên đạt loại giỏi. Theo báo cáo tổng kết, các học viên đều hoàn thành tốt chương trình đào tạo và được Trường Đại học Công đoàn cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình lý luận, nghiệp vụ công tác Công đoàn.

Đánh giá về khóa học, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ghi nhận sự phối hợp của Trường Đại học Công đoàn, các đơn vị liên quan cùng tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các học viên. Những kiến thức và kinh nghiệm tiếp thu được kỳ vọng sẽ được vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn tại Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng.

Đồng chí Kousonh Chanmala, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Vilasak Sosaengchan, Trưởng Đoàn học viên Lớp Bồi dưỡng Cán bộ Công đoàn Lào, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn huyện Sisattaanak, Công đoàn Thủ đô Viêng Chăn phát biểu tại buổi lễ.

Thông qua chương trình, hoạt động hợp tác đào tạo cán bộ tiếp tục góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa tổ chức Công đoàn hai nước Việt Nam – Lào, vun đắp mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: